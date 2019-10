Kövér: A fékek és egyensúlyok rendszere hülyeség, azt felejtsék el!

Kövér László a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen volt vendég, ahol az előadás fő témája a Fidesz megalakulása volt, de azért sok szó esett a választásról, az ellenzékről, sőt, a jogállamról is. Az előadás és a kérdésekre adott válaszok közel három órán át tartottak, és Kövér László becsülettel végigválaszolta az összes, papíron leadott kérdést.

A budapestiek elvesztett bizalma

"A budapestiek bizalmát úgy tudjuk visszaszerezni, hogy ha realisták vagyunk - amit nem kívánunk Budapestnek -, hogy ugyanúgy rohasszák le Budapestet, mint ahogy Demszky Gábor tette 20 éven keresztül" - mondta a házelnök a kérdésre, hogyan szerezhetné vissza a Fidesz a budapestiek bizalmát.

"A budapestieknek 20 éven keresztül a kutyaszaros, omló vakolatú, szemetes, büdös, élhetetlen Budapest megfelelt"

- mondta Kövér, aki szerint Tarlós ugyan csodát csinált a városból, de ez nem számított a választáson. Kövér szerint Budapesten sok hibát követtek el, de leginkább az volt a baj, hogy nem minden jelöltjük érezte vagy hitte el, hogy veszíthet. Később pedig azt is hozzátette, hogy a választási rendszer eddig előnyükre volt, de így, hogy az ellenzék összeállt, a hátrányukra lett.

"HA AZT GONDOLJÁK, HOGY TISZTA VÁLASZTÁSOK ZAJLOTTAK MAYARORSZÁGON NÉHÁNY NAPPAL EZELŐTT, AKKOR TÉVEDNEK"

- mondta Kövér, aki szerint azért nem volt tiszta, mert a kormánypárti hirdetéseket nem engedte a Facebook. Miközben az ellenzéki képviselőjelöltek arca, feje félóránként villant föl mindenki előtt, aki a mobiltelefonját vagy számítógépét használta, aközben Kövér szerint őket kiirtották onnan.

Nem tudni, Kövér milyen kiirtásról beszél, de a választás előtti napokban azért láthatta mindenki például Karácsony arcát a Facebookon, mert a teljes KESMA-féle vidéki laphálózatot felhasználták a Facebook-kampányban, és a legtávolabbi megye lapja is fizetett hirdetésben, budapestiekre targetálva nyomta napokig, hogy Karácsony Gergely mennyire alkalmatlan.

A fékek és egyensúlyok rendszere hülyeség

Később előkerült a jogállamiság és demokrácia kérdése. "Nekünk azokkal kellett demokráciát építenünk, akik előtte elítélték azokat, akik ezt a szót egyáltalán a szájukra vették" - mondta Kövér, aki szerint ezért nincs teljesen rendben, amikor például a németek oktatnak minket jogállamiságból, vagy éppen Finnország, akiket nem dobtak oda a kommunistáknak koncnak.

Majd elővette a kormányzati örökérvek egyikét Finnországgal szemben: ne oktassanak jogállamról, ott nincs alkotmánybíróság. És ezzel a lendülettel azt is elmondta, hogy mi is az az alkotmánybíróság, amit Péterfalvi Attila és Glatz Ferenc mellett Stumpf István volt alkotmánybíró is a közönség soraiból hallgatott:

Több országban nincs alkotmánybíróság, mondhatnánk, hogy a régi demokráciákban nincs alkotmánybíróság. Ez egy második világháború utáni találmány, a Weimari Németország bukásának tanúságának levonása bizonyos szempontból: magyarán szólva, a népben nem szabad megbízni. Az elitnek az a bizalmatlansága tükröződik benne, hogy ha véletlenül a böszme nép szobafestőket, meg mindenféle gyöttmentet választ meg többségbe, akkor legyen már valaki, aki azt mondja, nono. Erre épül az alkotmánybíróság meg a jogállamiság logikája.

Kövér a fékek és egyensúlyok rendszerét is megvilágította a maga értelmezésében:

A fékek és egyensúlyok rendszere, én nem tudom, önök mit tanulnak, de az egy hülyeség, azt felejtsék el, annak semmi köze se jogállamhoz, se demokráciához (...) az a baj, hogy egyesek komolyan veszik, hogy fékezni kell a demokratikus akaratkinyilvánítás eredményeképpen létrejött kormányt. És úgy gondolják, hogy az a demokrácia, ha a küllők közé állandóan bedugják a botot.

Kövér ezután egy másik fontos témáról a szuverenitásról beszélt. Szerinte az állami szuverenitás feloldására törekvés nem csak Magyarországon, hanem az egész világon tendencia.

"Ma a világban az állami szuverenitások föloldására törő összeesküvés zajlik"

- fogalmazott Kövér, aki néhány mondattal később elmondta, mikor világosodott meg igazán azzal kapcsolatban, merre tartunk:

A megvilágosodásom Zuckerberg úrhoz köthető, akinek láttam egy fotóját: egy gyönyörű kék ledfal előtt szónokolt ott valakiknek, és ki volt írva mögéje, hogy "The Future Is Private". Szerintem ez a kulcsmondat (...) a jövő magáné, a jövő magán. Tehát az állam nem több, mint egy szükség szerint igénybe vehető szolgáltatások összessége, amit a szabadpiaci körülmények között ki is lehet váltani.

Egyébként sajnáljuk a kurdokat

Az egyik kérdés a törökök kurdokkal szembeni offenzívájára vonatkozott, hogy miért támogatja a Fidesz azt. Kövér azzal kezdte, történelmi igazságtalanság, hogy a nálunk nagyobb lélekszámú kurdoknak nincs egy anyaországuk.

"Csak az a kérdés, tisztelt hölgyeim és uraim, hogy a politikában lehet-e, különösen egy Magyarország méretű országnak az érzelmei, és ezen keresztül az erkölcsi érzéke szerint menni, vagy pedig pontosan, hideg fejjel, és adott esetben könyörtelenül kell definiálni a magyar érdeket"

- tette hozzá. Majd megismételte a kormány álláspontját: Törökországban 3 millió menekült van, nem mindegy, hogy Európa, vagy Szíria felé indulnak el. "A kurdok kétségtelenül küzdenek a maguk autonómiájáért", mondta Kövér, aki megjegyezte, a Kurd Néppárt egy kommunista párt, és a mi fogalmaink szerint terroristák: "Lehet szimpatizálni velük, mert igazságos ügyért harcolnak, de akkor nehéz megkülönböztetni a terroristát a szabadságharcostól".

"Egyébként sajnáljuk, ami a kurdokkal történt, meg sokmindenki mást is sajnálunk még a világon, akinek még annyi sem jutott, mint nekünk a történelemben"

- mondta a házelnök.

Infantilizálódás

Kövértől megkérdezték, hogy miért nem jelenik meg jobban a szabadelvűség és a fiatalosság a kommunikációjukban, amire azt mondta, például azért nem, mert már nem fiatalok.

Tele van a világ felnőni nem tudó emberekkel. A világ infantilizálódik. És nem véletlenül: szándékosan a tömegkommunikáció infantilizálja az embereket. Nézzék meg a reklámokat! Hülyéknek készülnek. Beszélő kutyák, bélflórabaktériumok bekopognak, hogy én vagyok a te bélflórabaktériumod. Én meg Napóleon, mondhatná a tévénéző. A világot hülyítik, legyenek gyanakvóak. Negyven év fölött a paranoia az életösztönnel egyenértékű

- figyelmeztetett a fideszes politikus, és hozzátette, hogy ő nem szereti a liberális felnőtteket, főleg azokat, akik úgy értelmezik a liberalizmust, ahogy a világban most értelmezik, és nem úgy, ahogy Tisza István idejében.

Hadházy egy szerencsétlen, beteg ember

A kérdések nem kerülték el a közbeszéd állapotát, illetve az ellenzéket. Logikusan adódik mindkét kérdés Kövérnek.

"Ha a magyar társadalom elfogadhatónak tartja, hogy az ellenzék azzal kampányoljon egy önkormányzati kampányban, hogy folyamatosan gyalázza a kormánypártokat, meg azoknak a tagjait személy szerint is a legócskább, legótvarabb stílusban" - kezdte mondatát Kövér, de nem fejezte be, mert innen át is tért Hadházy Ákosra, akivel a hétfői ülésnapon volt egy erősebb ütközése: Hadházy többek között egy "a lónak a faszát" táblát mutatott fel Orbán beszéde alatt, Kövér pedig primitív, ostoba fajankónak nevezte a független képviselőt. Most azt mondta, legalább idáig el kellett mennie, hogy jelezze, mindennek van határa.

"Hát ő is, egy szerencsétlen beteg ember. Kár érte. (...) félnótás, aki mindenféle obszcén dolgokat ír fel egy papírra, mint egy retardált kisgyerek (...) nem az a baj, hogy egy idióta, balesetek történnek"

- mondta róla többek között, de példának hozta fel Nagy Blankát is, akit szerinte a baloldaliak

"a középiskolából rángattak ki, hogy hülyét csináljanak belőle".

Kövér szerint amit most Hadházy csinált, olyat nem csinált 30 éve senki, de most már itt van a mérce. A médiában, a filmekben és a politikában is az van, hogy minél erősebb képeket, impulzusokat kell küldeni, mert akkora a zubogása az információknak, hogy ami tegnap már megtörtént, arra ma már nem kapjuk fel a fejünket, mondta.

A közbeszéd és a politikai kultúra állapotánál később megjegyezte, nem állítja, hogy nem felelősek abban, ami történt, de szerinte 100 politikai innovációból, ami lefelé vitte a politikai színvonalat, 99 nem az ő nevükhöz fűződik. Például a karaktergyilkosságokat sem ők kezdték, és felemlegette, hogy Orbánról '90 környékén olyan röplapokat terjesztettek, amin a liliomtiprás vádja volt a legkevesebb, de olyat is hazudtak róla, hogy fehér Mercedesszel jár, miközben a párt Ladáját használta.

Az okostelefon egy tömegpusztító fegyver

A házelnök szerint, ha az életösztönünk elalszik, akkor vége, és ez a világ pont arról szól, hogyan lehet úgy manipulálni az embert, hogy ne vegye észre, hogy mi az igazi veszély.

A gyerekeink kezébe adott mobiltelefon, ami egyúttal számítógép is, az a kis kütyü, az egy tömegpusztító fegyver. Fölmérhetetlen, milyen károkat okoz a kultúránkban. A föltörekvő generációk mentalitásában. (...) Nem tartják értéknek a közösségeket. A közösségi média kifejezés egy ócska, mocskos hazugság

- mondta Kövér, aki szerint ha nem csinálunk valamit, ez egy rettenetes világ lesz, amihez képest a kommunizmus, főleg a '60-as évek utáni rész, egy paradicsomi világ volt:

"Voltak közösségek, emberi dimenziók, családok, összejártak a családok (...) az emberek beszélgettek, szerették egymást, segítettek egymásnak, találkoztak, véleményt cseréltek"

- mondta erről az időszakról, de most az a cél, hogy mindenki individuum legyen. Kövér szerint ma egy betegesen individualizált világ van körülöttünk.

Fidesz = ösztönösen zseniálissá alakult képződmény

Kövér az előadáson arról is beszélt, hogy a rendszerváltás óta a politika, illetve a Fidesz mit mulasztott el.

Még azokat sem büntettük meg, lásd Biszku-ügyet, akiknek effektíve vér tapad a kezéhez. És ez utóbbi, ez megbocsáthatatlan. (...) Nem tudtuk elérni, hogy Biszku Bélát, aki egy utolsó mocskos gyilkos volt, akár meghalt, akár nem, hogy azt elítéljék? És börtönben legyen kénytelen meghalni? Ez olyan szégyene a magyar társadalomnak, nem csak a rendszerváltoztató politikai elitnek, hanem a bíró és ügyész elvtársaknak is.

- mondta többek között.

Majd az utolsó kérdések egyikére válaszul Kövér azt mondta, szerinte a Fidesz - ami egy "ösztönösen zseniálissá alakult képződmény" - alapértékeit tekintve semmit nem változott az elmúlt 30 évben, van egy kontinuitás a Fidesz fejlődésében, nem tolódtak ide-oda, ott vannak, ahol voltak, ők nem mozdultak el, legfeljebb a világ változott. Mérlegre téve a Fidesz 30 évének teljesítményét, Kövérben nincs rossz érzés, semmilyen olyan bűnt nem követtek el a társadalommal szemben, ami miatt szégyellniük kellene magukat.

(Borítókép: Kövér László az Országgyűlés elnöke beszél a Fidesz megalakulásáról és annak körülményeiről mellette Arató György moderátor 2019. október 22-én. Fotó: Szigetváry Zsolt / MTI)