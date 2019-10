Karácsony szerint nem valószínű, hogy népszavazás lesz a stadionépítésekről

Az ATV-n adott interjút szerda este Karácsony Gergely főpolgármester, ahol több fontos témában is kérdezték:

Wass Albert lenácizása

Liget-projekt

Lokál

Megszállási emlékmű

Színházi tao

Karácsony az Indexnek adott élő interjújában nevezte nácinak Wass Albertet, amikor a közterek átnevezéséről kérdeztük. Ezen a jobboldalon sokan felháborodtak, ezért Karácsony az adásban elnézést kért azoktól, akik esetleg megbántódtak emiatt.

A Liget-projekttel kapcsolatban Karácsonynak erősen eltér a véleménye a kormányétól, és miközben már Orbán Viktor is engedékenyebb hangnemben beszélt a beruházások jövőjéről. A főpolgármester azt is elmondta, hogy a kormány sürgetése miatt nem valószínű, hogy több hónapos előkészülést igénylő népszavazást tartanak a stadionépítések miatt. Azt még elmondta, hogy ami még nem épül a Városligetben, azt nem is szabad megépíteni, de vannak olyan pozitívumok, mint az új játszótér vagy a parkgondozás.

A Lokálról röviden csak annyit mondott, amit mi is megírtunk, miszerint a felmondási idő több mint 100 nap (180 pontosan), ezt kénytelenek lesznek kivárni. A Szabadság téri megszállási emlékműről elmondta, hogy nem igazán kedveli a lelke mélyén, de megígérte, hogy elbontják.

A színházi taóval kapcsolatban még hozzátette, hogy, hogy még idén elkészül az a koncepció, aminek köszönhetően a kormány által átalakított támogatási rendszer vesztesei tovább működhetnek. (via 444)