Egy szavazat volt a különbség a polgármester-választáson, de nem lesz újraszámolás Kisteleken

A Csongrád megyei Kisteleken, ahol a város polgármestere mindössze egyetlen szavazattal győzött, nincs szükség a szavazatok újraszámlálására, a város polgármestere Nagy Sándor (Fidesz-KDNP) lett - mondta ki a Szegedi Ítélőtábla.

A Csongrád megyei Kisteleken igazán kiélezett lett az önkormányzati választás eredménye: Nagy Sándor, eddigi fideszes polgármester 1224 szavazatot kapott, a független Mészáros Gábor pedig 1223-at.

A 7 ezres kisvárosban összesen 2524-en szavaztak, de az urnákban 77 érvénytelen, lebélyegzett szavazólap is volt. Mészáros előbb a helyi, majd a területi választási bizottsághoz fordult a szavazatok újraszámolásáért és az eredmény ismételt megállapításáért.

Mészáros szerint befolyásolhatta vagy megzavarhatta a választókat, hogy a szavazólapon egy harmadik aspiráns, Tóth Szabolcs neve is szerepelt a polgármesteri posztra, de ő visszalépett, ezért a választás előtt egyenként kellett kihúzni a nevét a szavazólapokról.

Mészáros szerint azonban ez nem minden esetben történt meg: ha le is húzták Tóth Szabolcs nevét, a neve mellett levő kört nem mindig húzták át. Mészáros állítása szerint több szavazó jelezte neki, hogy a nem egyértelmű szavazólap miatt Tóthra szavaztak. Mészáros kifogásában szerepelt az is, hogy olyan szavazatot is érvénytelenítettek, amelyet egyértelműen rá adtak, és ha csak egy ilyen eset volt, az már megváltoztathatja az eredményt, írta meg korábban a 24.hu.

A fellebbezésben az is szerepelt, hogy két szavazókörben összesen 5 szavazattal kevesebb volt, mint ahányan átvették a szavazólapot, és Mészáros annak vizsgálatát is kérte, hogy az egyik szavazókörben szavazó külföldi munkavállalók nem fiktív lakcímmel voksoltak-e.

Mészáros kifogását a helyi és a területi választási bizottság is elutasította. A területi választási bizottság határozata (pdf) szerint Mészáros a kérelmében sem "konkrét tényállításhoz kapcsolódó konkrét jogsértést" nem nevezett meg, sem bizonyítékokkal nem szolgált. A bizottság többször hivatkozott a Kúria korábbi határozataira, amelyek szerint önmagában nem indokolja az újraszámolást sem a kis szavatkülönbség, sem az, ha a felvettnél kevesebb szavazólap van az urnákban, mint ahogy sem, ha az országos átlagnál magasabb az érvénytelen szavazatok aránya.

A Szegedi Ítélőtábla helybenhagyta a területi választási bizottság elutasító határozatát, lényegét tekintve ugyanis nem látott lehetőséget a felülvizsgálati kérelem érdemi elbírálására. A bíróság indoklása szerint ha a szavazás során történik jogszabálysértés, az ellen kifogást lehet előterjeszteni a helyi választási bizottsághoz. Ha pedig az eredményt megállapító határozatot kívánja a fél megtámadni, akkor fellebbezést kell benyújtania a területi választási bizottságnál.

Ez a konkrét esetben azt jelentette, hogy Mészáros Gábornak egyidejűleg két jogorvoslati kérelmet kellett volna benyújtani:

egy kifogást a választás szabálytalansága miatt, és ezzel egyidejűleg egy fellebbezést az eredményt kifogásolva.

A kifogás benyújtása elmaradt. Mivel arra nincs mód, hogy – kifogás előterjesztésének hiányában – a fellebbezés elbírálása keretében vizsgálja a bíróság a szavazás szabálytalanságát, a Szegedi Ítélőtábla nem látott lehetőséget a szavazatok újraszámlálásának elrendelésére, így a választáseredményeként Kistelek polgármestere Nagy Sándor lett - olvasható az Ítélőtábla közleményében.