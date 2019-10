Egy ügyintéző maradt, bezárt az okmányiroda Pomázon

Egyetlen ügyintéző maradt a pomázi okmányirodában, így aztán azt be kellett zárni. A hírt az új pomázi polgármester, Leidinger István osztotta meg Facebookon. Mint írja, hétfőn csodálkozva látta, hogy az okmányiroda be van zárva, és csomagolnak, és minderről semmilyen információt nem kapott.

Ezután megkereste a Szentendrei Járási Hivatal vezetőjét, aki azt mondta, kényszerhelyzet alakult mi, mivel

a dolgozók vagy felmondtak, vagy nyugdíjba mentek, vagy elköltöztek, így mindösszesen egyetlen munkatárs maradt, a többieket pedig nem tudják pótolni, mert nem tudnak honnan embert hozni.

Ezért aztán "technikai szünetet" rendeltek el.

Leidinger ezzel kapcsolatban az Indexnek azt mondja, a polgármesteri hivatal teljes földszintjét alakították át okmányirodává. Miután őt megválasztották polgármesternek, akkor látta, a hivatalon egy kitűzött papír hirdeti, hogy nincs ügyfélfogadás. Amikor a héten ő maga lement megnézni a helyzetet, akkor látta, hogy egyetlen ügyintéző maradt, akitől például az elkészült jogosítványokat és személyiket lehet átvenni, de sorszámot már nem lehet húzni. A helyet pedig azóta nem nem is takarítottak ki.

Ez egy presztízsveszteség a településnek. Egy tizennyolcezres városhoz hozzátartozik az okmányiroda

– mondja. Ha a pomáziak ügyintézni akarnak, akkor a szomszédos Szentendrére kell majd átmenniük, amely a polgármester szerint már eleve túlzsúfolt volt és létszámhiánnyal küzdött.

A Magyar Köztisztviselők, Közalkalmazottak és Közszolgálati Dolgozók Szakszervezetének (MKKSZ) elnöke, Boros Péterné, a kormányhivatali ügyintézők helyzete a nyár óta "sajnos nem változott az égvilágon semmit". Továbbra is hiányzik a megbecsülés, rövidebb munkaidő kéne, nagyobb fizetés, mondja.

A szakszervezet csinált egy felmérést is az ügyfelek körében, hogy kiderüljön, mennyire elégedettek az ügyintézéssel. Ebben ezer embert kérdeztek meg, például arról, szerintük ki a hibás a szolgáltatás rossz színvonaláért.

61 százalékuk szerint a kormány,

19 százalék szerint a hivatali vezetők,

7 százalék szerint az ügyintézők a felelősek.

"A kormány mintha arra törekedne, hogy ez legyen, nem értjük, miért nem tesz lépéseket" – mondja Boros. Állítja, kéréseikkel hiába keresték a kormányt és a Miniszterelnökséget, de választ nem kaptak, a témával még a kampány alatt sem foglalkoztak. "Itt valódi munkáltatói szerepben Orbán Viktor van, ki más tudna intézkedni, mint Orbán Viktor?" – teszi fel a kérdést.

Kérdéseinkkel kerestük a Pest Megyei Kormányhivatalt és a Szentendrei Járási Hivatalt, cikkünk megjelenéséig nem kaptunk választ.

Ahogy arról korábban írtunk, egy öngerjesztő folyamat miatt iszonyú leterheltek a kormányablakok, ebben a helyzetben pedig az ügyintézők és az állampolgárok is rosszul járnak. A káosz nem előzmény nélküli. Az Index már áprilisban arról számolt be, hogy a megyei és járási, kerületi kormányhivatalokban az ott dolgozók 2019 márciusi jogviszonyváltása miatt hamarosan katasztrófahelyzetet idézhet elő az egyre inkább elharapódzó munkaerőhiány. Az összeomló budapesti kormányhivatali helyzettel korábban részletesen foglalkoztunk, itt és itt is olvashat róla.

