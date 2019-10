V. Naszályi: Sok csontváz hullhat ki az I. kerületben

Nem készült a vereségre a Fidesz, amely nagy pofont kapott, de az I. kerületben győztes ellenzéki polgármester, V. Naszályi Márta túlzásnak tartja azokat a véleményeket, amelyek a fideszes polgármesterek iratmegsemmisítési lázáról szólnak – derült ki V. Naszályi Magyar Hangnak adott interjújából.

Érthetőnek nevezte azt is, hogy a Fidesz végül megtámadta a választási eredményt, miután V. Naszályi kevés számú szavazattal nyert. „Fordított esetben valószínűleg mi is így tettünk volna” – mondta, ezzel együtt időhúzási szándékot is sejtve a párt lépése mögött.

Arra számít, hogy pénteken hivatalba lépve nekiláthat a korrupciógyanús ügyletek felgöngyölítésének. „Sok minden hullik majd ki a szekrényből, de a feltáró munka nem lesz egyszerű feladat” – mondta, jelezve, hogy nem nyilvánvaló ügyekről van szó.

Nem egyszerű az önkormányzati lakások ügye sem. Bayer Zsolt vagy Palkovics László bérleti szerződése lehet jogszerű, hiszen öröklakást adtak az ingatlanokért, ettől még „joggal felháborítja az embereket”. „A probléma, hogy ezek az önkormányzati tulajdonú lakások adásvétel tárgyai lehettek úgy, hogy abba az önkormányzatnak nem volt beleszólása.”

A lakhatási problémát V. Naszályi az önkormányzati lakásvagyon felülvizsgálatával és az üresen lévő magánlakások bevonásával oldaná meg a kerület részéről, úgy, hogy a tulajdonosokat hosszú távú lakáskiadásra ösztönözze.

A 17 ezer kerületi lakás tizede ma üresen áll.

Nem vár a Vár

Növekvő gondnak tartja a minisztériumok beköltözését is az I. kerületbe. Sem a Vár kapacitása nem megfelelő, sem a közlekedési infrastruktúra nem alkalmas rá, és a Horthy-restaurációt idéző politikai üzenettel sem tud azonosulni a polgármester. Biztonsági szempontból is aggályosnak tartja, hogy a minisztériumok ennyire kis helyen koncentrálódnak a Várba költözéssel.

Gondot jelent az MNB-elnök Matolcsy Györgyhöz köthető Pallas Athéné Domus Animae (PADA) alapítvány térnyerése is a Várban, ahol az egyik épületben oktatási központként határozza meg önmagát, eközben ott egy borospince és két vendéglő működik – mondta a polgármester, aki a turistabuszok engedélyeit is átnézetné: mivel a nagy buszok nem gurulhatnak be, megjelentek a kisbuszok, amelyek a tevékenység szürke zónáját jelentik, át kell vizsgálni, ki és miért adta ki az engedélyeket.

A légszennyezettségi érték is gyakran magasabb a megengedettnél, ez részben a zsúfolt közlekedésnek köszönhető, ezért nekilátnak a már kidolgozott klímastratégia végrehajtásának.

Ennek lehet része az is, hogy csökkentik az autós forgalmat, és idővel a Lánchidat teljesen autómentessé tennék.