Újból újraszámolhatják a győri polgármester-választás voksait

Várhatóan ismét újraszámlálják a győri polgármester-választás szavazólapjait. Erre utalhat legalábbis, hogy cikkünk megjelenéséig nem tájékoztatta elutasító döntésről a Győri Ítélőtábla Litresits Andrást, pedig az idevágó határidő már letelt. Az ellenzéki pártokat, illetve az ellenzéki közös polgármesterjelöltet képviselő jogász ugyanis súlyos jogsértések gyanújával felülvizsgálati kérelmet nyújtott be a bírósághoz múlt csütörtökön. Ennek felbírálási határideje 3 nap, újraszámlálás esetén 6 nap.

A Győr-Moson-Sopron Megyei Területi Választási Bizottság (TVB) a múlt héten újraszámolta ugyan a szavazatokat város mind a 96 választókörzetében, és ismét a korrupciós és szexbotrányba keveredett Borkai Zsoltot hozta ki győztesnek, az ellenzék szerint azonban a választás, majd pedig az újraszámolás lebonyolítása során is történtek olyan szabálytalanságok, amelyek megkérdőjelezhetik a végeredményt, sőt a győri polgármester-választás lebonyolításának egészét is.

A 24.hu írt először arról, hogy a Győri Ítélőtáblának a héten döntenie kell arról, hogy helyt ad-e az ellenzék törvényességi aggályainak. Az Indexet Litresits András ezt követően arról tájékoztatta, nem kapott jelzést arról, hogy a bíróság elutasította volna kérelmüket, így szerda délutánig derülhet ki, az Ítélőtábla újraszámoltatja-e az eredményt ismét. Az első újraszámolás nyomán azonban a többi között kiderült:

a múlt héten már nem lehetett hitelt érdemlően megállapítani, hogy pontosan annyi polgármesteri szavazólapot szállítottak-e ki az egyes választókörzetekbe, mint amennyi onnan visszakerült.

Az idevágó szavazóköri összesítő listák ugyanis egy kivételével minden szavazókörből eltűntek. Litrestis beadványa, illetve a TVB-tagok beszámolói szerint az üres szavazólapok átvételi listája a kiszállításhoz használt dobozok oldalára volt felragasztva, a dobozoknak viszont – egyetlen szavazókör kivételével – nyoma veszett.

Erről három ellenzéki TVB-tag is hivatalosan nyilatkozott a bíróságnak, ahogyan arról is, hogy a bizottságban az október 20-án indított újraszámolás kezdetekor már szóvá tették a listák hiányát, ám a győri választás lebonyolításáért felelős Csörgits Lajos aljegyző a TVB megkeresésére csak azt közölte, hogy a listák a dobozokon voltak, de azok nem kerültek vissza a számlálókhoz, mert

a leadott szavazatokat és a dokumentumokat mindenhol IKEA-s dobozokba csomagolva szállították el a bizottsághoz.

Az választás lebonyolításáért felelős aljegyző azt állította, hogy őt semmilyen jogszabály nem kötelezte a lista elkészítésére. Az ellenzéki TVB-tagok szerint viszont az aljegyző eljárása miatt nem volt mivel összevetni a leadott érvényes, az érvénytelen és a fel nem használt szavazó lapok mennyiségét. Ráadásul a dobozokkal együtt a szavazóköri pecséteteknek és a választási kellékeknek is nyoma veszett.

Litresits lapunknak azt is elmondta, az aljegyzőt és a választást lebonyolítókat igenis törvény kötelezi a hiteles dokumentáció megőrzésére. Az ellenzéket képviselő jogász szerint így egyértelmű, hogy a választás lebonyolításának tisztasága súlyosan megkérdőjeleződött. Azt is elmagyarázta, hogy ugyan korábban nem kérte senki a győri polgármester-választás eredményének megsemmisítését és annak megismétlését, így kérdéses, mit lép az ítélőtábla, ám a történtek olyan példa nélküli, akár alkotmánysértést felvető eljárási törvénytelenségekre utalnak, amely alapján a győri polgármester-választás megismétlése is indokolt lehet.