Orbán: Szijjártó és Matolcsy a keleti nyitás atyamesterei

A magyaroknak a turizmus a hazaszeretet kifejezésének egyik formája, mondta az MTI tudósítása szerint Orbán Viktor miniszterelnök hétfőn Budapesten a Várkert Bazárban, a Magyar Turisztikai Ügynökség rendezésében tartott Turizmus Summit 2019 konferencián.

Büszkék vagyunk az országunkra, körülvesz a történelem, benne élünk, és életünk a fantasztikus magyar kultúra és műveltség folytatása is egyben

– fogalmazott a kormányfő.

Azt mondta: "minél jobban szeretjük a hazánkat, a világ is annál kíváncsibb lesz ránk". Így "a hazánk szeretete" vendégéjszakákban, munkahelyekben, növekvő bérekben és emelkedő üzleti haszonban is kifejeződik majd, vélekedett. A globális turizmusról szólva a miniszterelnök kifejtette: a turizmus világméretű növekedése folytatódik, és az utazási szokások változása - a városlátogató turizmus erősödése - kedvez Magyarországnak. 2010 óta megkétszereződött a Magyarországra érkező vendégek és vendégéjszakák száma is, közölte.

További jó hírnek nevezte, hogy csökkennek a távolsági utazások költségei, Ázsiából pedig egyre nagyobb kereslet érkezik Európába. Ebben a versenyben Magyarország pozíciója kiváló, ami mások mellett köszönhető:

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszternek és Matolcsy György jegybankelnöknek, a keleti nyitás politikájának ugyanis ők voltak az "atyamesterei"

– fejtette ki. Kiemelte, hogy a gazdasági, diplomáciai kapcsolatok erősödnek keleti irányban, Magyarország kifejezetten ajánlott, baráti célországgá vált. Ráadásul ebben a relációban a közbiztonság szerepe kiemelkedő, amiben Magyarország átlag feletti teljesítményt nyújt.

Orbán arról is beszélt, hogy "a fényes eredményeket hozó" gazdaságpolitikai újítások maradnak: így marad az arányos, egykulcsos adórendszer, a családi adókedvezmény - sőt, ezt fejleszteni szeretnék -, valamint a SZÉP-kártya is. Célul tűzte, hogy Magyarországot sport-, gasztro- és konferenciaturizmus-központtá bővítsék.

Budapest tekintetében most látok némi elbizonytalanodást, de akárhogy is lesz, országos léptékben nem fogunk visszafordulni, és az országépítő munkát folytatni fogjuk

– mondta a miniszterelnök.

Közölte azt is, hogy öt év alatt 86-ról 147-re emelkedett a Budapestről légi járattal közvetlenül elérhető városok száma. Ezt folytatni kell, Szijjártó Péter miniszter munkájának ez kiemelkedő szempontja, állította. Példaként említette, hogy maholnap megérkezik az első közvetlen járat az oroszországi Kazanyból.

Végül arról beszélt a kormányfő, hogy "turisztikai teljesítményünkkel már ott lihegünk Prága és Csehország tarkójánál, őket hamarosan behozzuk". Érdemes új cél után nézni: ideje megkezdeni "Ausztria és Bécs ostromát", fogalmazott Orbán.

(Borítókép: Orbán Viktor a Magyar Turisztikai Ügynökség Turizmus Summit konferenciáján. Fotó: Illyés Tibor / MTI)