Képviselői fizetésemelés után felbomlott a pesterzsébeti ellenzéki szövetség

„Az első ülés előtt öt perccel nyújtotta be az MSZP egyik politikusa a fizetésemelésről szóló előterjesztést”, mondta Somodi Klára, a pesterzsébeti Momentum képviselője a hvg.hu-nak azután, hogy a Magyar Nemzet azt írta, a XX. kerületben

az új képviselő-testület első intézkedése volt, hogy 20 százalékos emeléssel bruttó 411 ezer forintra emelték a saját tiszteletdíjukat, emiatt fel is bomlott az összellenzéki szövetség.

Mint arról már a választást követően írtunk, a kerületben az egykori MSZP-s, ma már független, de fideszes támogatású Szabados Ákos indult és nyerte a polgármesteri széket ismét, de a testületben a baloldalnak van többsége. Így képesek az önálló döntéshozatalra is, úgy tűnik, még a Momentum nélkül is, amely nem támogatta a javaslatot, mellyel az MSZP és a DK 20 százalékkal megemelte az önkormányzati képviselők bérét, majd a momentumosok helyett jobbikosok városházi pozícióhoz juttatásáról is döntöttek.

A Momentum a cikk megjelenését követően nyilatkozatot adott ki, melyben az is szerepelt:

azt tapasztaltuk, hogy a partneri viszony a választásokat követően megbomlott. Az MSZP és a DK hatalomgyakorlási stílusát a Momentum Mozgalom nem tudja magáévá tenni, így az önkormányzat közös irányításának nem láttuk érdemi lehetőségét, a felkínált bizottsági elnöki tisztségeket nem vállaltuk el.

Somodi ezt követően a hvg.hu-nak azt mondta, korábbi képviselősége alatt sem volt hajlandó szavazni olyan kérdésekben, amelyek az utolsó pillanatban kerültek a testület elé, és nem volt idő azok megvitatására. Hogy milyen más hatalomgyakorlási stílusbeli problémáik voltak a DK-MSZP-vel, arról azt mondja, a pártok közti tárgyalások belső ügyeit nem fogja a nyilvánosság elé tárni.

A képviselő azt mondta, nem értett egyet a Magyar Nemzet tálalásával, amely a zuglói Horváth Csaba-féle SZMSZ-módosítással együtt kezelte ezt az ügyet.

A két momentumos képviselő nyitott marad, részt vesznek az egyeztetésekben. A Momentum nem lesz ellenzéki párt a képviselő-testületben úgy, mint a Fidesz, minden olyan előterjesztést megszavaznak, amelyek a kerületiek érdekeit szolgálják

– tette hozzá Somodi.