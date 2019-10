Megismételtetné az ellenzék a szekszárdi polgármesterválasztást

A kampányban elkövetett jogsértések megállapítását, a szekszárdi polgármester-választás eredményének megsemmisítését, sőt új választás kiírását, valamint Ács Rezső fideszes polgármester megbírságolását kéri az ellenzéki polgármesterjelölt jogi képviselője a Pécsi Ítélőtáblától, értesült az Index. Noha Bomba Gábor korábbi panaszait és beadványait helyben az illetékes választási testületek elutasították, az ellenzéki jelölt képviselője, Litresits András szerint egyetlen illetékes testület sem vizsgálta meg érdemben azokat a bizonyítékokat, amelyek alapján a szekszárdi választás tisztaságát kifogás érheti.

Bomba gábor és képviselője szerint ugyanis Ács Rezső az 50 napos kampányidőszakban végig az önkormányzat kontójára, azaz közpénzből finanszírozta a saját népszerűsítését célzó akcióit, azon belül is több Facebook-megjelenését, így faültetést vagy kulacsosztogatást. A jogellenes kampány pedig érdemben befolyásolhatta a választás eredményét.

Megírtuk, a tolnai megyeszékhely, Szekszárd polgármestere, Ács Rezső nyert október 13-án, a fideszes politikus ugyan 49,77 százalékkal legyőzte a 47,43 százalékot szerző Bomba Gábor László ellenzéki jelöltet, viszont kisebbségbe került a közgyűlésben, ahol az ellenzék 8, a Fidesz viszont csak 6 mandátumot kapott. Míg a fideszesek a szorosan, de elvesztett egyéni választókerületekben éltek panasszal, az ellenzék hasonló beadványait lesöpörték a helyi választási bizottságok.

Arról is írtunk pedig, hogy a szekszárdi kampány nem volt békés. Ács Rezső például uzsonnás dobozokat ajándékozott a tanév elején az elsősöknek, az erről készült képeket pedig megosztotta a Facebookon. A Pécsi Ítélőtábla ezért őt el is marasztalta, mivel Ács megsértette a választójogi törvényt és a nemzeti köznevelési törvényt, mert kampánytevékenységet folytatott az iskolában, pedig ezt a törvény kifejezetten tiltja. Ugyanakkor a vonatkozó Facebook-posztokat a polgármester nem törölte a választás napjáig, azok elterjedtek a közösségi média felületein.

Fotó: Facebook / Ács Rezső Ács Rezső és az uzsidoboz

Éppen ezt kifogásolja, és az ilyen és ehhez hasonló akciókból származó, jogtalan előnyt kéri számon most a bírósági beadványban az ellenzéki jelölt. Bomba bírósági beadványa több hasonló Facebook-posztot, fotókat és bejegyzéseket is tartalmaz, amelyeket állítása szerint csatolt valamennyi választási szerveknek benyújtott panaszához is, ám azokat érdemben egyszer sem vizsgálták meg. Pedig, mint kiemelte, mindössze 298 szavazat volt a különbség közte és Ács között, a polgármester oldalát pedig 2363-an követik.

Mindezek alapján az ellenzéki jelölt úgy látja: Ács Rezső a bírósági ítélet szerint – jogellenes Facebook-kampánya érdemben befolyásolhatta a szekszárdi polgármester-választás kimenetelét is.