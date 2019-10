Jó biznisznek tűnik illegálisan nádat irtani a Balatonon

Az elmúlt hónapokban sorra jelentek meg az ingatlanhirdetések az illegálisan, markolókkal nádtalanított egykori balatonakali Holiday Kemping területén fekvő telkekről. Az osztatlan nagy telek különböző hányadokra bontott ingatlanaiból eddig tucatnyi magánszemély és mintegy hét cég vásárolt be: ki építésre előkészített telket, ki apartmanlakást.

A rendkívül jó fekvésről (közvetlen, nádmentes vízpart) az ingatlanok magas ára árulkodik: az egyik 2122 négyzetméteres, jogerős építési engedéllyel rendelkező, összközműves, belterületi építési telket például 179 millióért árulják. A balatonakali önkormányzat ugyan lakást nem, csak (kiadható) apartmanházakat enged építeni a határozatuk szerint, számos hirdetésben megjelenik a lakáscélú használat.

Egyelőre úgy tűnik, hogy semmi akadálya a panorámás, nádmentes, saját strandos házak gondtalan építésének. Sőt, mint egy olvasónk fényképpel dokumentált levelében áll: a partnál több méter széles csíkban kiirtott nádas helyreállítása helyett nyáron már a hullámtörő kőtömböket is lerakták a feltöltött új partszakaszara.

Cikkünk nyomán - amiben megírtuk, hogy idén februárban védett nádat irtottak az épülő balatoni villaparknál -, ugyan a természetvédelmi hatóság eljárást indított, és első fokon a beruházó SSS Group Kft.-t egymillió forintra büntette, és arra kötelezte, hogy telepítse vissza a nádast, a part nádtalan maradt. Az ingatlancég ugyanis a bírságot befizette, de a nádat nem akarja visszatelepíteni, ezért megfellebbezte a döntést.

Kerestük a céget, hogy miért nem akarják visszatelepíteni a nádast, de nem kaptunk választ. Az SSS Group Kft. projektigazgatója, Süle Gábor a kormányhivatal döntése után a 24.hu-nak nyilatkozva kitartott amellett, hogy a cégnek nincs köze a nádasirtáshoz. A nádas visszatelepítését pedig azért kifogásolják, mert a hatóság egy 2011-es nádastérképből dolgozott, ez pedig nem feltétlenül felel meg a valós helyzetnek.

Papíron apartmanok, valójában nem biztos

A nádas visszatelepítésének az ügye tehát másodfokon a Pest megyei Kormányhivatalhoz került, mint természetvédelmi hatósághoz, de az első fokon meghozott gyors döntést itt már nem jellemzi gyorsaság: egyelőre nem tudni döntésről.

Mint lapunk megtudta, a nádirtás ügyében a Somogy Megyei Rendőr-főkapitányság Bűnügyi Igazgatóság Bűnügyi Osztálya természetkárosítás bűntett elkövetésének gyanúja miatt indított eljárást ismeretlen tettes ellen. Mivel az eljárás folyamatban van, a nyomozás érdekében több információt a rendőrségtől nem kaptunk.

Koncz Imre, Balatonakali polgármestere elmondása szerint a lakosság elsődleges érdeke, hogy visszakapja a nádast. Amit tudtak, megtettek, de az önkormányzat nem hatóság. Korábban határozatban 10 százalékra csökkentették a beépíthetőséget a volt kempingben, és oszthatatlanná tették a területét a telekspekulációt megelőzendő. Építési engedélyt csak szállásépületre, apartmanra adnak, mert az az idegenforgalmi adó miatt szerencsésebb, és bevétel származhat belőle.

Kérdés, hogy valóban szálláshelyként fognak-e majd üzemelni az épületek. A hirdetések egyik fele társasház építési lehetőségről szól. Ahol már kész ingatlanokat kínálnak, mint például az Akali Apartmanok projektoldalon, ott is inkább saját nyaralóként használatos, családias légkörű üdülőfalut reklámoznak.

Az SSS Group a földhivatali nyilvántartás szerint már jelentős számú ingatlanon (ingatlanhányadon) túladott. A tucatnyi magányszemély és mintegy hét cég tulajdonosai között érdekes nevek bukkannak fel.

Borkai tanácsadója és az Eszközkezelő alvezére

A 179 millióért kínált 2122 négyzetméteres, jogerős építési engedéllyel rendelkező építési telket például az Akali Apartmanok Kft. vásárolta meg az SSS Grouptól, és adja tovább a reménybeli újabb tulajdonosnak (a fentebb említett Akali Apartmanok projekt gazdája egy másik cég). A cég tulajdonosa Hodorics András, a Nemzeti Eszközkezelő Zrt. volt vezérigazgató-helyettese.

Még érdekesebb Németh Zoltán, akinek neve nem a megvásárolt ingatlan nagysága miatt figyelemre méltó, hanem azért, mert 2010 és 2012 között az Észak-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség igazgatója volt, (jelenleg a Győr-Moson-Sopron Megyei Közgyűlés elnöke), és mint természetvédelmi szakembernek, különös érzékenységet kellett volna felmutatni az illegális nádirtással nádmentesített üdülők felé.

Németh mellesleg 2006-2010 között Győr alpolgármestere volt, hivatalos életrajza szerint 2012. nyarától Borkai Zsolt győri polgármester tanácsadója. 2014-ben és most, 2019-ben is Fidesz-listáról jutott be a Győr-Moson-Sopron megyei önkormányzat közgyűlésébe, az előző ciklusban a a megyei közgyűlés elnöke volt.