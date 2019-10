Újbudán is leállították a kilakoltatásokat

Újbuda is felült a kilakoltatási tilalom hullámára, amit Karácsony Gergely főpolgármester indított, majd sorban követte őt Pikó András, a VIII. kerület polgármestere és Kiss László, a III. kerület polgármestere. László Imre, Újbuda polgármestere, kedden, a Facebook-oldalán jelentette be, hogy mától a XI. kerületben is leállították a kilakoltatásokat, figyelt fel a hírre a 24.hu. Mind ellenzéki polgármesterek.