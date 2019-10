Elvárosiasodott vaddisznók garázdálkodnak Budán

Egyre gyakrabban hívatlan vendégei a vaddisznók a budai kerteknek. Olvasóink feltúrt veteményesekről, kidöntött kerítésekről, sőt villamosmegállóban tivornyázó vaddisznókról is meséltek. A Hármashatárhegy, a Hűvösvölgy és a János-hegy környékén élők szerint nem új jelenség, hogy az állatok időnként betévednek a lakott területre, de azt mondják, az elmúlt hetekben borzasztóan megsokasodtak ezek az esetek. A probléma a Pilisi Parkerdő Zrt. szerint is ismert, ők ugyanakkor azt állítják: nincs szó a vaddisznók túlszaporodásáról.

Egyik olvasónk, aki a II. kerületi Völgy utcában lakik, azt mondta: a környéken már nem csak a reggelre megjelenő vadtúrások árulkodnak a vaddisznók látogatásairól. Sötétedés után gyakran lehet vaddisznóval találkozni a kertekben és az utcákon egyaránt. Van aki ezért már nem is mer az esti órákban hazaérni vagy elindulni otthonról.

Minden este jönnek, konkrétan látom az ablakból, hogy vonulnak az utcán. Az előkert totál szét van túrva, mintha rotációs kapával nyomtam volna napokig. Eddig ott nem nagyon voltak aktívak, de határozottan érezni, hogy többen vannak, és olyan helyekre is mennek, ahol korábban nem jártak

– mesélte egy másik olvasónk, aki sötétedés után biciklizve mát többször is találkozott vaddisznóval. Ő azt mondta, korábban mindig zenét hallgatott tekerés közben, de azóta, amióta egy kicsinyét féltő koca megkergette, már nem mer este bedugott fülekkel közlekedni.

Fotó: Olvasónk, Emőke / Index Feltúrt kert a 2. kerületben

"Régen is jöttek a vaddisznók, aztán hallottuk, amikor elkezdtek vadászni rájuk és utána normalizálódott a helyzet. Most viszont nem puffogtatnak, a vaddisznók elszaporodtak" – panaszolta az egyik Lipótmezői lakos. Ő több erdésszel is beszélt, akik neki azt mondták, a sertéspestis miatt nem lehet kilőni a vaddisznókat ebben a térségben.

Beköltöztek a városba a vaddisznók

A budai vaddisznóhelyzettel kapcsolatban megkerestük a Pilisi Parkerdő Zrt.-t, Mészáros Péter szóvivő pedig arról tájékoztatta az Indexet, hogy "a vaddisznó jelenléte lakott területeken évek óta ismert". Épp ezért az erdőgazdálkodási cég a Gödöllői Egyetem Vadbiológiai Tanszékével együtt is vizsgálta már a belterületen észlelt vaddisznók életmódját. Az a kutatás pedig arra jutott, hogy

ezek a vaddisznók általában nem az erdőből látogatnak a településekre,

hanem megtalálják a számukra kedvező életfeltételeket a lakott területeken, ezért eleve ott élnek.

Vaddisznók Budán

(Erre utalhat az is, hogy már nem csak éjszaka és nem csak az erdők közvetlen szomszédságában fekvő utcákon lehet vaddisznókkal találkozni. Olvasónk, László két hete küldte el nekünk ezt a fenti videót , amin egy vaddisznócsalád fényes nappal a Farkasréti temetőtől indulva menekült végig a Törökbálinti úton. A Gellért-hegyen, azaz a város közepén pedig már 2013-ban is levideóztak egy ott élő vaddisznót.)

Mészáros az Indexnek azt mondta, nem érkezett mostanában a szokásosnál több bejelentés vaddisznó észlelésekről a budai térségben.

A Pilisi Parkerdő Zrt. álláspontja szerint nem is szaporodtak túl a budai vaddisznók.

Ehhez az erdőgazdálkodási cég szóvivője azt is hozzátette: a Pilisi Parkerdő Zrt. az elszaporodás ellen általában vadászattal, a lakott részek környékén befogók folyamatos üzemeltetésével, az erdők belsejében etetéssel és itatással valamint dagonyák üzemeltetésével.

Arra is kíváncsiak lettünk volna, hogy a sertéspestis miatt valóban vaddisznó-vadászati tilalom van-e érvényben jelenleg Budán. Erről azonban Mészáros szerint a Pilisi Parkerdő Zrt. nem adhatott tájékoztatás, mivel az már a Nébih hatásköre.

A vaddisznó veszélyes, nem a sertéspestis

Természetesen kíváncsiak voltunk a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) álláspontjára is. Nemcsak arról érdeklődtünk, hogy van-e érvényben vadászati tilalom Budán a sertéspestis miatt. Azt is megkérdeztük, hogy mit jelent az, hogy Budapest a Nébih besorolása szerint "szigorúan korlátozott terület"-nek számít. A Nébih cikkünk megjelenéséig nem válaszolt az egy hete elküldött kérdéseinkre.

Az afrikai sertéspestis (ASP) ellen egyébként nincs orvosság, ahol felüti a fejét, ott pillanatok alatt kinyírja az érintett (vad)disznó állományt. Ahogy arról már az Index is írt, a pusztító járvány 2017-ben jelenhetett meg Magyarországon.

A sertéspestis emberre és a disznón kívül más állatra egyáltalán nem veszélyes

– mondta a Pilisi Parkerdő Zrt. szóvivője. Mészáros szerint ugyanakkor a vaddisznók a fertőzéstől függetlenül is veszélyesek lehetnek. A hímektől párzási időszakban kell tartani, a kocáktól akkor, amikor a csíkos hátú malacaikat védelmezik, a sebesült állatoktól pedig mindig. Mészáros azoknak, aki vaddisznóval találkoznak, azt javasolja:

Csapjanak zajt, adják meg a vaddisznónak a menekülés lehetőségét!

Próbáljanak meg eltávolodni tőle!

Soha ne szorítsák be olyan helyre, ahonnan csak akkor tud kijutni, ha szembefordul az emberekkel!

A Nébih ASP előfordulásokat rögzítő adatbázisa szerint eddig Magyarországon kizárólag vaddisznók fertőződtek meg a sertéspestissel. Budapest környékén az adatbázis alapján úgy tűnik, szeptember végén, október elején tűnt fel az ASP. Budakeszin szeptember 30-án rögzítették az első esetet, azóta összesen 44 elhullott vagy a fertőzöttségé miatt kilőtt vaddisznó volt ebben a térségben.

Budaörsnél a kereső szerint először szeptember 28-án találtak fertőzött vaddisznókat. Ott azóta összesen 14 fertőzött, elhullott állaltot találtak. Sajtóértesülések ugyanakkor már szeptember végén arról szóltak, hogy 170 sertéspestisben elpusztult vaddisznót találtak Budakeszin.

Egy korábbi cikkünkben már megírtuk, hogy az idén március 1-től induló vadászati idény korábbi átteleltetési előírásai nem érvényesek,

mert az afrikai sertéspestis megállításához az kell, hogy a vadászok a jelenlegi állományt mintegy ötödére ritkítsák,

hogy ezáltal érdemben csökkenjen a vadak között a találkozás és a társas érintkezés.

