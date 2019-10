Nem tartozik senkire, mikor ment szabadságra Borkai Zsolt

Nem közérdekű adat Győr polgármesterének szabadságra vonulása, így Győr jegyzője nem is válaszolta meg kérdéseinket. Továbbra is nyitott kérdés, mikor történhetett a híressé vált adriai jachtozás.

Győr jegyzőjétől érdeklődtünk, hogy pontosan mikor mehetett Borkai Zsolt az Adriára nyaralni, miután kérdésessé vált a nagy vihart kavart videón látható utazás időpontja.

Aki esetleg eddig nem hallott róla: október elején, a választások előtt bombaként robbant Borkai Zsolt győri polgármester botránya. Az ügy súlypontja hamar átkerült a "szex" szóról a lopásra, ami aztán magával rántotta az országos önkormányzati választást, bár a győri polgármesteri posztot végül így is megnyerte Borkai.

Csakhogy a választások után is több lényeges kérdés nyitva maradt. Az ex-fideszes polgármestert körüllengő korrupciógyanús ügyeit leszámítva azért is okozott fejtörést például a jachtos utazás, mert Borkai Zsolt előző évi vagyonnyilatkozata szerint nem is olyan nagypályás, hogy megengedhessen magának egy ilyen utazást. Borkai polgármesterként nagyjából egy millió forintot keres havonta, de az a jacht, ahol a felvételek készültek kicsit többe kerül: az egy hétre szóló bérleti díja 2,1 millió forint.

A költségesnek bizonyuló utat jelentősen olcsóbbá tehette volna, ha hivatalos út keretei között ruccan ki Horvátországba. Ezért közérdekű adatigényléssel szerettük volna kikérni, hogy Borkai Zsolt a 2018-as év során

mikor és milyen időtartamra utazott el hivatalos útra,

mely országokba és városokba ment ezeken az utakon,

és mikor, és milyen időtartamra vett ki szabadságot.

A polgármester hivatalos útjaival kapcsolatban kérdésünkre a Győr város jegyzője, Lipovits Szilárd közölte, hogy

Borkai Zsolt a 2018-as év során hivatalos úton nem vett részt.

Marad tehát a polgármester szabadságait érintő kérdésünk. Ez azért volt lényeges, mert a szivárogtató blog szerint a polgármester 2018 májusában ment az Adriára, de vele ellentétben Borkai többéves ügyként beszélt a szexbotrányáról.

Ezzel kapcsolatban Lipovits a következőket írta:

A munkáltató a kormánytisztviselőre vonatkozó tényt, adatot, véleményt, harmadik személlyel csak törvényben meghatározott esetben vagy kormánytisztviselő hozzájárulásával közölhet.

A jelen esetben érintett polgármester tehát nem járul hozzá, hogy ezeket az adatokat megkapjuk. Lipovits hozzáteszi, hogy

mivel a polgármester szabadságai nem minősülnek közérdekű adatnak, ezért az ezzel kapcsolatos információkat nem áll módjában megosztani.

Így tehát továbbra is nyitott kérdés, valójában mikor történhetett meg a hírhedt adriai jacht-út.