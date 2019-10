Kövér László csökkentené Hadházy és az Orbánt védő fideszesek tiszteletdíját is

A csütörtöki házbizottsági ülés előtt, egy pótlólag megküldött levélben kezdeményezi Kövér László házelnök Hadházy Ákos független országgyűlési képviselő és több fideszes képviselő tiszteletdíjának csökkentését, értesült az Index.

Hadházy Ákos esetében 329 ezer forintos pénzbüntetést, a fideszesek esetében pedig fejenként 50-50 ezer forintos tiszteletdíj-megvonást javasol Kövér László.

A házelnöki levél és a külön határozatok értelmében az Országgyűlés 2019. október 21-i ülésnapján

Hadházy Ákos, továbbá

Bánki Erik,

Bíró Márk,

Font Sándor,

Hoppál Péter,

Horváth László,

Kerényi János,

Kovács Sándor,

Kubatov Gábor és

Pesti Imre

országgyűlési képviselők is megsértették az Országgyűlésről szóló törvény szabályait. Emiatt Kövér László házelnök kezdeményezi, hogy a Házbizottság rendelje el az érintett képviselők esedékes tiszteletdíjának csökkentését.

Kövér a név szerinti indoklásokban minden egyes képviselő esetében felidézte, múlt hétfőn Hadházy Ákos országgyűlési képviselő a miniszterelnök napirend előtti felszólalása közben először egy „MUSZÁJ HAZUDNIA, MERT TÚL SOKAT LOPOTT”, majd egy „STOP PROPAGANDA! STOP KORRUPCIÓ!” felirattal ellátott, nagy méretű táblát tartott a szónoki emelvény elé, ahonnan a miniszterelnök felszólalt. A képviselő többszöri, elnöki figyelmeztetés és rendreutasítás ellenére sem hagyott fel ezzel, „ezért a miniszterelnök több alkalommal is arra kényszerült, hogy félbeszakítsa felszólalását”.

Ezt látva a felsorolt fideszes képviselők szaladtak Orbán Viktor segítségére, kicsavarták Hadházy kezéből a tábláit, melyet előzetesen egy nemzeti zászlóval igyekeztek eltakarni.

Kövér azt írja a fejenként 50 ezer forintos büntetést személyenként is alátámasztó indoklásaiban:

Bár az ülésterem rendje csak a képviselők fellépésének köszönhetően állhatott helyre, magatartásuk – mint képviselőtársuk provokatív magatartásával szembeni véleményük kifejezése – sem felelt meg a házszabályi rendelkezések előírásainak.

Mi is megírtuk, sőt a videót is bemutatott, melyen ellenzéki képviselő múlt hétfőn a parlamentben Orbán beszéde közben táblát tartott a pulpitus elé, amelyen a kormányfő szónokolt. A miniszterelnök kénytelen volt félbeszakítani a beszédét, majd folytatta, illetve egyszer csak felülről megpróbálta kikapni Hadházy kezéből a táblákat. Mivel ez nem sikerült, a kormánypárti képviselők egy csoportja sietett a segítségére, amiért egyébként maga Hadházy rendőrségi feljelentést is kilátásba helyezett.