Orbán arról panaszkodott Putyinnak, hogy elvesztették Budapestet

Paks 2 hitele, az ország gázellátása és egy egyiptomi gigaberuházás is elő fog kerülni a szerdai tárgyaláson. Orbán fontos európai partnere az orosz elnöknek, de korántsem az egyetlen.

Orbán Viktor arról beszélt a Budapestre érkezett Vlagyimir Putyin orosz elnöknek, hogy épp most vesztették el az önkormányzati választásokon a várost, legalábbis ezt írja a TASS orosz hírügynökség, vette észre a hvg.hu

A hírügynökség szerint a találkozójuk elején Vlagyimir Putyin arról beszélt, hogy akárhányszor jön Budapestre, mindig rácsodálkozik a városra, és bármilyen időben szép ez a város. Erre válaszolta azt Orbán Viktor, hogy

tényleg szép város, de éppen most vesztettük el a választásokon. Csak két olyan város volt eddig Európában, ahol nem baloldali a vezetés: Madrid és Budapest. Most már csak Madrid maradt.

A TASS által közölt beszélgetés azért is érdekes, mert Orbán az elvesztettük szót használta. A választások estéjén is csak annyit mondott Karácsony Gergely győzelmére reagálva, hogy Budapest vesztett egy jó főpolgármestert, Tarlós Istvánt. Putyin mindenesetre nem mondhatott el hasonlót, mert ő nem vesztette el Moszkvát, igaz, nem is indulhatott az ellenzék.

Fotó: Miniszterelnöki Sajtóiroda/Benko Vivien Cher / MTI

