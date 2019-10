Újra nyitottá vált, ki lesz Komló polgármestere

Ahogy arról több helyen is beszámoltak néhány napja, újabb szavazásról döntött a bíróság Komló egy részén, egészen konkrétan Komló 5. számú választókerületének 13. számú szavazókörében. És bár a képviselő-testületben már biztosan nem tud többséget szerezni a Fidesz, ám mégis van tétje a szavazóköri újrázásnak: a polgármesteri tisztség.

A Komlót 2010 óta vezető fideszes Polics József nyert 13-án és lett Komló polgármestere újra. Polics 118 szavazattal szerzett többet ellenzéki kihívójánál, Ferenczy Tamásnál. Az eredmény egészen pontosan így alakult:

Polics József (Fidesz-KDNP): 4177 szavazat (50.72%)

szavazat (50.72%) Ferenczy Tamás (Komló Összeköt Egyesület): 4059 szavazat (49.28%)

A választás után mind a Fidesz, mind a Komló Összeköt Egyesület kifogással fordult a területi választási bizottsághoz. A Fidesz az 1-es számú választókerülettel kapcsolatban emelt kifogást, ahol egyébként néhány szavazattal maradt alul a fideszes képviselőjelölt, míg a Ferenczyt is jelölő egyesület az 5. számú választókerületben.

A Baranya Megyei Területi Választási Bizottság első körben mindkét kifogást elutasította, majd a bíróság végül a fideszes kifogást elutasította, az egyesületét viszont nem, és úgy döntött, a kifogásolt szavazókörben meg kell ismételni a választást, az egész menetről a Szabadpécs részletesen számolt be. A bíróság azzal indokolta döntését, hogy a szavazókörben a választás napján

egy 10-12 fős társasághoz tartozó személyek jelentős számú választópolgárt kísértek a szavazóhelyiséghez, velük a szavazóhelyiségbe és a szavazólap kitöltésének idejére a szavazófülkébe is bementek.

A bíróság szerint a szavazók a külső szemlélők számára nem voltak fogyatékkal élők, testi fogyatékosságuk vagy egyéb ok a szavazásukat nem akadályozta.

Hoppál Péter fideszes országgyűlési képviselőt egyébként láthatóan érzékenyen érintette a bíróság döntése. Hoppál választókerületében található városokat elbukta a Fidesz, Komló az egyetlen, ahol sikerült legalább a polgármesterséget behúzniuk, ez került most veszélybe.

A szavazókörben tehát, ahol megismétlik a választást, döntenek a képviselőről és a polgármesterről is. És bár a képviselő-testületben az eredménytől függetlenül sem szerezhet már többséget a Fidesz, ám a tét, hogy megtarthatja-e a polgármesteri posztot. A kampány már el is indult a november 10-i szavazásra, kedden a friss pécsi polgármesterrel járták be a szavazókört Ferenczyék:

Az október 13-i választáson ebben a szavazókörben 1.206 volt a névjegyzékben szereplő választópolgárok száma. Közülük 506-an jelentek meg és 487-en szavaztak érvényesen.

Polics József (Fidesz-KDNP) 316

Ferenczy Tamás (Komló Összeköt Egyesület) 171 szavazatot szerzett

Az látható a számokból, hogy a fenti, a bíróság döntésével tehát megsemmisített eredmény nélkül az ellenzéki Ferenczy vezet 27 szavazattal, így amennyiben - szavazófülkébe kísérgetések nélkül - esetleg nagyon más eredmény jönne ki ebben a szavazókörben, úgy akár még a polgármesterséget is megszerezheti Ferenczy.

A bírósági beadványban a Ferenczyt indító egyesület egyébként azt írta, legalább 100 főt kísértek a szavazófülkébe "a lakókörnyezetben ismert és a Lungo Drom által adományokat rendszeresen osztó emberek".

A szavazáson nem csak a polgármesterről szavaznak újra, hanem az egyéni választókerületi képviselőről is. Ezt a 13-i voksoláson a Fidesz-KDNP jelöltje, Orsós Ferenc nyerte 281 szavazattal. Orsós Ferenc egyben a Farkas Flórián-féle Lungo Drom színeiben indult, és lett cigány nemzetiségi önkormányzati képviselő. A Komló Összeköt Egyesület jelöltje, Hidegkuti Szabolcs - a Momentum Komlói elnöke - 130 szavazatot kapott.