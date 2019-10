Borkai átvette a megbízólevelét

A szavazók 44,3 százaléka ismét Borkai Zsoltot választotta Győr polgármesterének – jelentette be csütörtökön a városházán a helyi választási bizottság elnöke, s átadta neki a megbízó levelet.

Borkai Zsolt a Kisalfold.hu tudósítása szerint annyit mondott: „szeretnék köszönetet mondani minden győrinek. Az elmúlt egy hónap sem a győriek, sem jómagam számára nem volt egy egyszerű időszak. Szeretném megköszönni – nagy tisztelettel – a győrieknek, mert kitartottak mellettem, s értékelték az elmúlt 13 év munkáját, ami együtt, közösen valósítottunk meg. Azt tudom ígérni a győrieknek, hogy az elkövetkezendő időszakban is az elmúlt időszakhoz hasonló intenzitással igyekszem közreműködni és fejleszteni a várost a képviselő-testülettel. Találkozunk az alakuló értekezleten, mely időpontjáról jövő héten adok számot” – közölte, majd távozott: kérdezni nem lehetett tőle.

Mint arról beszámoltunk, október elején, a választások előtt bombaként robbant Borkai Zsolt győri polgármester botránya. Az ügy súlypontja hamar átkerült a "szex" szóról a lopásra, ami aztán magával rántotta az országos önkormányzati választást, bár a győri polgármesteri posztot végül így is megnyerte Borkai.

Csakhogy a választások után is több lényeges kérdés nyitva maradt. Az ex-fideszes polgármestert körüllengő korrupciógyanús ügyeit leszámítva azért is okozott fejtörést például a jachtos utazás, mert Borkai Zsolt előző évi vagyonnyilatkozata szerint nem is olyan nagypályás, hogy megengedhessen magának egy ilyen utazást. Borkai polgármesterként nagyjából egy millió forintot keres havonta, de az a jacht, ahol a felvételek készültek kicsit többe kerül: az egy hétre szóló bérleti díja 2,1 millió forint.