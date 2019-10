Gulyás Gergely: Fájdalmas veszteségeket kellett elszenvedni

Október 13-a után fontos álmairól mondott le a kormányfő, aki már nemzetközi szerződéseket is felbontana, ha ezt akarják a budapestiek.

Gulyás Gergely miniszter értékelte az önkormányzati választásokat, szerinte a Fidesz ennyi szavazattal magabiztos abszolút többséget kapna egy országgyűlési választáson, de nem kétharmados többséget. A Mandinernek adott interjújában azt mondta, a választás eredménye feladat nekik és feladat az ellenzéknek is, utóbbiak bizonyíthatják, hogy képesek-e valóra váltani az ígéreteiket.

Gulyás szerint amúgy fájdalmas veszteségeket kellett elszenvedniük,

utalt arra, hogy több városban, több kerületben és a fővárosban is elvesztették a pozícióikat. Szerinte Budapesten 2002 óta a legtöbbször ők voltak a legerősebbek, de a fővárosban sosem tudtak 50 százalék fölötti támogatottságot elérni.

Szerinte eddig sem azért fejlesztették Budapestet, mert itt kapták a legtöbb szavazatot, hanem mert úgy tekintettek a városra mint a nemzet fővárosára, de tudomásul vették, hogy bár szerintük Budapest az elmúlt 9 évben az aranykorát élte, amire mindenki büszke lehet, mégis másra adták a szavazataikat a fővárosaik.

Ha már így alakult, „világosan szeretnének látni” elsősorban a Liget, a kézilabda multicsarnok és az atlétikai stadion kapcsán, hogy mit szeretne a főváros. Azt kérik a közgyűléstől és Karácsony Gergelytől, hogy

november 15-ig foglaljanak állást, támogatják, vagy nem támogatják a ezeket a beruházásokat.

Azért az időpont, mert szűkek a határidők, „már most is szerződésszegésben vannak a multicsarnok ügyében”. Ha lesz ilyen rendezvény, a csarnoknak 2021 szeptemberére állnia kell.

Ha a főváros nemet mond, akkor nem épül atlétika stadion, sem kézilabdacsarnok, ha nem szükségesek a fejlesztések, akkor majd a kormány eldönti, hogy máshogyan meg tudja valósítani a fejlesztéseket, vagy mire fordítják a pénzeket.

Azt mondta az építkezések ügyében, hogy folyó beruházások vannak, szigorú határidőkkel. A kormány szerint akkor is lett volna értelmük ezeknek a beruházásoknak, ha a sportrendezvények nem lennének.

Rákérdeztek Karácsony azon ötletére, ami szerint Demszky Gábornak és Tarlós Istvánnak is díszpolgári címet adna.

Gulyás szerint viszont az sértés Tarlóssal szemben, hogy a két főpolgármester teljesítményét egymás mellé teszik, ez meghamisítása a múltnak.

Mert szerinte Demszky alatt alig fejlődött Budapest, sőt sok helyen visszafejlődött a város, most egy évtizede viszont a dualizmus óta a legnagyobb fejlődést tapasztalhatta a város. Szerinte, ha a díszpolgári címet két-három év múlva egyedül Tarlósnak adnák, az elegáns gesztus lenne.

Szimbolikus helyes gesztusnak nevezte, hogy Donald Trump lemondta többek között a New York Times előfizetését a Fehér Házban. Ezt a miniszter arra mondta, hogy az újság arról is cikkezhet majd, hogy éppen Vlagyimir Putyin látogatásának napján egy NATO közgyűlési határozatot vétózott meg a magyar kormány Ukrajna kapcsán. Ukrajna ügyében a magyarok először ítélték el az orosz agressziót, támogatták más törekvéseikben is, mondta Gulyás, de az elfogadhatatlan, hogy Ukrajna olyan oktatási törvényt fogad el, amely a magyar nyelvhasználatot radikálisan korlátozza. Készen állnak az ukrán elnökkel való találkozóra, ez a találkozó előkészítés alatt van.