Kásler ajándékautói havi 54 ezer forintba kerülhetnek a kórházaknak

Ahogy az Index is beszámolt róla, Kásler Miklós, az emberi erőforrások minisztere október elején bejelentette, hogy kormánytámogatással 249 darab fertőtlenítőt, kórházi ágyat, pardon, elektromos autót vásároltak kórházi feladatok ellátására, a járműveket pedig 90 egészségügyi intézmény között osztják majd szét. A fejlesztéshez töltőállomást is telepíteni kell, de valószínűleg lesz az intézményeknek ennél nagyobb gondja is: a Népszava ugyanis azt írja, a Volkswafen Golfok még meg sem érkeztek hozzájuk, arról azonban máris kaptak értesítést, hogy az autót bizony nem ingyen, hanem bérbe kapják, darabját havi 54 ezer forintért per hó.

A lap információi szerint a kórházak vezetőit a napokban arról tájékoztatták, hogy a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság (KEF) Kormányzati Gépjárműellátási Igazgatósága elkészítette az autók használati megállapodási tervezetét. Eszerint a Volkswagen E-Golfok darabjáért 54 ezer forintot kell fizetniük havonta, ha azonban évi 30 ezer kilométernél többet használják őket, a többletért kilométerenként további 34 forintot számítanak fel. A tételeket negyedévente kell megfizetniük.

A Népszava felhívja a figyelmet arra, hogy a Magyar Államkincstár adatai szerint szeptember végére 58 milliárdnyi kifizetetlen számlája van az egészségügyi intézményeknek. Megjegyzik azt is, hogy az Volkswagen E-Golfokat összesen 12 millió forintért vették, miközben Németországban jelentős engedményekkel igyekeznek megszabadulni ettől a típustól, mert hamarosan jön az olcsóbb és modernebb változat.