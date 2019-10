Pálinkás: Be kellene már fejezni, hogy a természet- vagy a társadalomtudomány a fontosabb

Támogass te is!

A Magyar Tudományos Akadémia volt elnökével, az Innovációs Hivatal volt vezetőjével készített interjút a Válasz Online. Pálinkás József korábban egy kánonban volt a Fidesz-kormánnyal, amióta azonban nincs már köze Orbán Viktor hatalmához, másképpen nyilatkozik, kritikus a kormánnyal, és azt sem zárja ki, hogy politikai szerepet vállaljon, hogy a befogott orrúak is tudjanak kire szavazni.

Az interjúban Pálinkás beszél az akadémiától elvett kutatóhálózatról, és a helyébe lépő új rendszerről:

A tudósok politizálásról:

Az MTA következő elnöki tisztségére aspiráló Freund Tamás kiszivárgott, tudóstársait dehonesztáló, Orbán Viktornak írt magánleveléről:

Ezek a mondatok nagyon szerencsétlenek. Hogy finoman fogalmazzak. Ezt az áldatlan vitát be kellene már fejezni, hogy mi a fontosabb, a természet- vagy a társadalomtudományok. Mindegyik fontos.

Önmaga szerepéről, hogy másképpen beszél most, mint akkor, amikor még megvolt a pozíciója:

Rengeteg kérdésben nem értettem egyet a kormánnyal korábban sem, de kormánytisztviselőként nem tehettem politikai nyilatkozatot. A CEU-ügyben megszólaltam, volt akadémiai elnökként nem maradhattam csöndben, de igaz, hogy ott is óvatos nyilatkozatot tettem. Sértett viszont már csak azért sem vagyok, mert szerencsésnek mondhatom magam. Remek, hogy még csendestársként, a számat befogva sem kellett részt vennem abban, amit az elmúlt másfél évben az Akadémiával és a szellemi élet más területeivel tettek. Megkönnyebbülés, hogy az arrogáns, az ország érdekeit szerintem nem szolgáló kormánypolitikával való egyet nem értésemet ma nyugodtan kifejezhetem.

Azt is mondja, hogy miután kitették az Innovációs Hivatal éléről, felajánlottak neki egy másik, közelebbről meg nem nevezett pozíciót:

A pártpolitikáról:

Az összefogásról, amely az önkormányzati választáson diadalmaskodott:

A főnökről, azaz Orbán Viktorról:

A „főnök” egyébként most tévedett néhányat. Az önkormányzati választásokon is, az EP-választásokon is, amikor az európai szélsőjobb előretörését jósolta.