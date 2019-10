Újpesten otthagyta az MSZP-t a DK-ért a volt polgármesterjelölt

Hiába támogatják a pártjaik az aláírásgyűjtést, az MSZP-s és DK-s polgármesterek is a Fidesszel szavaztak.

Az MSZP budapesti elnökségének volt tagja, az MSZP 2014-es újpesti polgármesterjelöltje, önkormányzati képviselője, Trippon Norbert otthagyta az MSZP-t, és átült a DK-ba, írja a Magyar Hang.

Trippon a lapnak azt mondta, egy hosszabb folyamat érett be mostanra. Úgy érzi, hogy a DK az a párt, amelynek programjával, víziójával teljes mértékben azonosulni tud. Továbbá emberi kapcsolatok is kötik a DK-hoz, ugyanakkor azt reméli, hogy a barátai megmaradnak az MSZP-ben is.