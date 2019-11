Fekete-Győr a NAV-nyomozásról: Besározás, nyomasztás, tesztelés

Interjút adott a Népszavának Fekete-Győr András, a Momentum elnöke. A politikus arról beszélt, szerintük a NAV nyomozásának célja a párt pénzköltései ügyében pusztán besározás, tesztelés és nyomasztás lehet, ők ugyanis minden számlát eljuttattak az Állami Számvevőszéknek a 2018-as választások után. (Az ÁSZ szerint a 2018. évi országgyűlési választás kampánypénzeinek ellenőrzése során derült ki, hogy a Momentum mintegy 500 millió forint költségvetési támogatás törvényes felhasználását nem igazolta.) Szerinte az október 13-i választás után azért szállt ki hozzájuk a NAV, mert "ha egy elnyomó rendszert megsuhint a változás szele, megijed, és odacsap".

A lap arról is kérdezte Fekete-Győrt, hogyan terveznek politizálni az önkormányzatokban, amelyekben összesen 133 képviselői helyhez és 6 polgármesteri székhez jutottak, de már most vannak kerültek, ahol kiütköztek az ellentétek. A pártelnök azt mondta, "konstruktív ellenzékiségbe vonultak" Pesterzsébeten, ahol nem támogatták a képviselő fizetések 20 százalékos emelését, de azokban az ügyekben, ami a pesterzsébetiek érdeke, együttműködnek. Mondandójából az derült ki, azt is részben a Momentumosok ellenállásának tudja be, hogy az MSZP-s Horváth Csaba Zuglóban végül nem terjesztette be az átláthatatlanság irányába mutató javaslatát, attól pedig nem tart, hogy ez a hozzáállás szétfeszíti az ellenzéki összefogást. "Változzanak velünk! Vagy változnak, vagy viszontlátásra!" - mondta hozzátéve, hogy jó jelnek tekinti a lopás- és droggyanúba keveredett Lackner Csaba kizárását az MSZP-ből.

Fekete-Győr arról is beszélt, nagyon jó szoros a Momentum együttműködése

Hadházy Ákossal, Szél Bernadettel (ex-LMP) és Botka Lászlóval (ex-MSZP), remélni, hogy 2022-től már egy politikai közösségben folytathatják.

A momentum elnöke arra alapozza, hogy az ellenzék vezető erejéért vívott párharcot a DK-val azért fogják megnyerni, mert a Fideszből kiábrándulókat nem Gyurcsány Ferenc, hanem ők fogják meggyőzni arról, hogy "van nyugati alternatívája ennek a rendszernek", és mert az évente nagykorúvá váló 120-130 ezer fiatal nagy része szerinte momentumos lehet.