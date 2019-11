Soros attól tart, hogy Magyarországon megpróbálnák elkapni az elvakult orbánisták

A jövőre 90 éves Soros Györggyel beszélgetett New York-i otthonában a Guardian újságírója. A több mint egyórás találkozóról készült cikkben végigvették Soros életének nagyobb mérföldköveit, de a milliárdos-filantróp aktuális ügyekről is elmondta véleményét.

Soros számára az ellenségei kihívást jelentenek és feltöltik energiával az ellenfelei. "Ha rápillantok arra a listára, amelyen azok az emberek, országok és mozgalmak találhatóak, amelyek támadnak engem, úgy érzem, hogy valamit jól kell csinálnom. Büszke vagyok az ellenségeim" - jelentette ki.

Ezek közöt Orbán Viktorról is kérdezték, akit a világon az egyik leghangosabb kritikusának tartanak. A kettőjük közötti konfliktusról Soros azt mondta, hogy nem személyes, hanem ideológiai természetű, ellentétes nézeteket vallanak a világról. A magyar-amerikai üzletember a rendszerváltás idején még támogatta Orbánt, mert "akkoriban nagyon aktív támogatója volt a nyílt társadalomnak", azóta viszont "kizsákmányolóvá vált", aki "maffiaállamot épít".

Amióta az elmúlt években a világ több pontján egyre hangosabbak a Soros-ellenes hangok, a stábja is komolyabban veszi a védelmét. Tavaly például egy bombát találtak New York-i lakásának postaládájában, amelyet ugyan hatástalanítottak, de ez is mutatta, hogy a fenyegetések, amelyeket kap, nemcsak hipotetikusak. Arra a kérdésre, hogy mindez korlázotta-e a törekvéseit, úgy felelet, hogy "ha szükséges, hajlandó vagyok kockáztatni az életemet az ötleteim és hiteim miatt, de nem tehetem ki magát szükségtelen veszélynek".

Arról is beszélt, hogy valószínűtlen, hogy visszatérne Magyarországra, míg Orbán hatalmon van, mert félő, hogy a vele szembeni könyörtelen propaganda fizikai támadást inspirálna.

Meglehetősen veszélyes, mert van néhány vak követője - akár csak Trumpnak -, akik megpróbálhatnának elkapni.

Az írásból az is kiderült, hogy Soros hallása jelentősen megromlott, a hozzá látogatók egy olyan mikrofonon keresztül kommunikálnak vele, amely közvetlenül össze van kötve a hallókészülékével; a találkozó egy pontján szünetet is kért, mert lemerült a hallását segítő eszközben az elem.

A szerző szerint Soros hezitálva beszél, gyakran néhány másodperc szünetet tart, míg megtalálja a helyes kifejezést, ekkor pedig némi idegesség látszik a szemén, amely mintha arra utalna, hogy "az agyát irritálja, hogy a szája nem artikulálja elég gyorsan a gondolatait". Ennek ellenére sokat dolgozik és utazik, egy évben több hónapot is úton tölt.