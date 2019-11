Kihúzták a 13-ast a hatoslottón

A hatos lottót nem nyerte meg most senki, akik bármit is nyertek, azok is nagyon kevés pénzzel lettek gazdagabbak.

Ezeket a számokat húzták ki: 3, 11, 13, 16, 24, 37.

Aki hatból ötöt eltalált, az 192 565 forintot kérhet a Szerencsejáték Zrt.-től. A többiek ötezer forintnál is kevesebbet. Az elsöprő többség pedig semmit, de hát ez a játék lényege.