Magyar nyelvű cikket írt a New York Times az agrárbárókról

Alighanem először fordult elő, hogy a New York Times magyarul is közölt egy terjedelmes cikket. A "Pénzes gazdák - hogyan fejik meg az Európai Uniót az oligarchák és a populisták?" című írásban a három szerző részletesen bemutatja Fejér megyei példák segítségével hogy miként működik az agrártámogatási rendszer, a cikkben megszólalnak gazdák, de Ángyán József volt agrárállamtitkár is.

Az angol és magyar nyelven azonos tartalommal megjelent írásból kiderül, hogy

a The New York Times 2019 folyamán kilenc országban végzett kutatást, és arra az eredményre jutott, hogy a támogatási rendszer szándékosan zavaros, durván aláássa az Európai Unió környezetvédelmi céljait, korrupcióval és önérdekkel átszőtt.

A 9 országot átfogó kutatással szemben maga a cikk kifejezetten a magyar példákra koncentrál, más kelet-közép-európai nyelven nem találtuk meg a cikket.

A szerzők szerint a brüsszeli gépezet azért tűri meg ezt a leplezetlen korrupciót, mert ahhoz, hogy szembeszálljanak vele, meg kellene reformálni azt a programot, amely fontos szerepet játszik az ingatag lábakon álló unió egyben tartásában.

A cikk részletesen is kitér a kisebb és nagyobb gazdák pozíciójára, a politika gondolkodásmódjára és azokra az elvetélt kísérletekre, amikor valaki megpróbált szembeszállni ezzel, vagy megreformálni a szisztémát.

Ahogy a lap fogalmaz: