Eltűntek a Fancsikai-tavak

Évek óta bizonytalan a Debrecen környékén található erdőspusztai tavak sorsa, mostanra pedig gyakorlatilag a komplett fancsikai tórendszer eltűnt, figyelt fel az ATV riportjára a 24.hu. A tórendszer területe korábban belvizes legelő volt, ebből alakították ki 1975-ben a Fancsika-I tározót és a Fancsika-III-t is. Ahogy a haon.hu írja, ezeket időszakos belvíztározónak tervezték, amikből szárazabb időjárás esetén táplálhatják a Fancsika-II-t és a Vekeri-tavakat.

A Fancsika-II 1995-ben és 2015-ben is kiszáradt, 27 hektáros területének 70 százaléka már a 2015-ös kiszáradás után megsemmisült, közölte júliusban az Erdőspusztai Horgász és Turisztikai Portál. Reménykeltőnek tűnt, hogy a pusztulás ellenére az elmúlt években mégis megindult az élet a tározóban, kárászok és csukák is előfordultak a vízben, néhányan pontyokat és amurokat is telepítettek a tóba. Korábban a horgászat jogi háttere sem volt megoldott, ám két évvel ezelőtt ezt is rendezték, csakhogy az aszály ismét közbe avatkozott. Idén őszre a korábban 90 hektáros Fancsika-I is megadta magát, és a Hármashegyi-tó helyzete is kritikus, írják.

A tavak kiszáradása nem váratlan esemény, vízutánpótlásuk ugyanis nem megoldott, gyakorlatilag csak a csapadékvíz tölti őket. A Debreceni Nap szerint a tavakat a Civaqua program menthetné meg, melynek célja többek között az erdőspusztai régió vízgazdálkodási jellemzőinek javítása és a Nagyerdő és más zöld területek pusztulásának megállítása. Bizakodásra aligha ad okot, hogy a Civaqua-projekt 1976 óta létezik, meg azonban nem valósult, bár az valamelyest reménykeltő lehet, hogy az azonnali.hu cikke szerint 2020 után kiemelt állami fejlesztési programként kívánják kivitelezni.