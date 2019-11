Óbudai gyilkosság gyanúsítottja: Csak mulasztást követtem el

A tárgyalásán személyesen nem lehetett jelen, távmeghallgatással, a győri bv-intézetből tehetett nyilatkozatot az a 26 éves férfi, aki a gyanú szerint szeptemberben Óbudán ölt meg egy 18 éves lányt. A súlyos bűncselekménnyel gyanúsított férfin a külön helyiségben nem volt bilincs és mindössze egyetlen őr felügyelte. Igaz, hétfőn nem is az emberölés, hanem korábbi, piti lopási ügyeiben tartott előkészítő ülést a Tatabányai Járásbíróság. Többek között azért, mert tavaly nyáron volt nevelőszülei lakatlan házát törte fel, költözött be és adott túl

két bőrkabáton,

több hangfalon és

egy hifi berendezésen,

amivel az ügyészség szerint csaknem 140 ezer forint kárt okozott. A vádirat szerint egy hónappal később, 2018 augusztusában pedig az egyik szárligeti bolt elé kitett péksüteményekből lopott többször is. A férfit végül a bolt tulajdonosa és volt nevelőapja is feljelentette.

Az ügyészség magánlaksértés vétségével, üzletszerűen, kisebb értékekére elkövetett lopás bűntettével és üzletszerűen, folytatólagosan elkövetett lopás vétségével vádolta a férfit és a vádlott egy év hat hónapos börtönbüntetését indítványozta, két évre pedig eltiltotta volna a közügyektől.

Bár Sz. Tamásnak állítása szerint érettségije és szakápolói végzettsége is van, a bírót végig ügyvéd úrnak szólította és először azt is nehezen értette meg, ha most beismeri bűnösségét, ebben az ügyben később nem tartanak tárgyalást.

Én azt vitatom, hogy nevelőapámmal ilyen rossz a kapcsolatom. Elfogadom, de nem értek vele egyet, mert én a rendőrnyomozó előtt mondtam el nevelőapámnak, hogy visszafizetek mindent. Ezeket elkövettem és ezért bocsánatot is kérvényezek.

A büntetés mértékét viszont túl soknak találta. Főként azért, mert az elmúlt egy évben szerinte gyökeresen megváltozott az élete. Mint mondta, mindenhol normálisan állt a dolgokhoz, a bírságokat próbálta kifizetni és albérletekbe próbált menni. „Németországban dolgoztam folyamatosan, Magyarországon munkahelyem van, próbálom az életemet normális útra terelni.” Párja ráadásul babát vár és a gyermek sorsáról is gondoskodnia kell, állította.

Ha önök úgy döntenek, hogy börtönbüntetésre menjek, szeretnék három hónap halasztást kérni a párkapcsolatom miatt, hogy el tudjam rendezni a gyermek sorsát és ki tudjam fizetni a tartozásomat az állam felé. Úgy menjek be a bv-be, hogy azt én leülöm és tiszta lappal szabaduljak.

Bár Berthold György, bíró többször is célzott az óbudai gyilkosságra, Sz. Tamás erről nem nagyon vett tudomást. Mint mondta, a BRFK nyomozói csak azt közölték vele, hogy „mulasztást követett el.”

A bíróság végül ebben az ügyben

egy év hat hónap börtönbüntetésre ítélte a férfit és két évre eltiltotta a közügyektől,

de mivel a bűncselekményeket felfüggesztett próbaidő alatt követte el, a korábban kiszabott, egyéves büntetését is le kell töltenie. Nevelőapja ugyanis már korábban is lopás miatt jelentette fel nevelt fiát, akit tavaly márciusban jogerősen ítélt el a bíróság, de akkor büntetését próbaidőre felfüggesztették. A hétfői ítélet ellen a férfi és védője is fellebbezett, így a döntés nem jogerős.

Sz. Tamás viszont továbbra is letartóztatásban marad, mivel a bíróság szerint, a szökés, elrejtőzés és a bűnismétlés veszélye is fennáll, ráadásul a BRFK emberöléssel gyanúsítja.

Fanatikusan vallásos nevelőszülőktől az utcára

A férfi, testvéreivel együtt a Komárom-Esztergom megyei Szárligeten, nevelőszülőknél nőtt fel. A Kékfény riportjából kiderült, hogy a fanatikusan vallásos szülők sajátos módszerekkel nevelték és fenyítették a gyerekeket. A problémák akkor kezdődtek, amikor néhány évvel ezelőtt a nevelőszülők elváltak és szétköltöztek, a nagy családi házat lezárták, Sz. Tamás pedig az utcára került. A férfi piti bűnözésekből próbálta fenntartani magát, kisebb lopások, verekedések és betörések miatt került többször is a rendőrök látóterébe, majd állt bíróság elé. Régi családi házuk környékén több üresen álló házba is beköltözött, a riport szerint legutóbb a polgármester édesapjának hétvégi házába tört be és húzta meg magát.

DNS-minták, ujjlenyomatok, cellainformációk

A lopások és betörések miatt a rendőrök már akkor is körözték a férfit, amikor idén tavasszal megismerkedett 18 éves áldozatával, a gyilkosság idején pedig már valószínűleg valamelyik bv-intézetben ült volna. Először a pilisszentkereszti lány szüleinél laktak, onnan viszont egy idő után menniük kellett.

A nyár elején ez szakításhoz vezetett, folyamatos veszekedés volt köztük. A férfi több alkalommal már bántalmazta a későbbi áldozatot

– nyilatkozta a Kékfénynek Szamosy Csaba, a BRFK Életvédelmi Alosztályának századosa.

A kapcsolatnak mégsem lett vége, a 26 éves férfi viszont teljesen elszigetelte a lányt a családjától és a barátaitól. A 18 éves nő holttestét szeptember 28-án egy füvet nyíró férfi fedezte fel a Ladik utca üresen álló épületében, miután kopácsolást hallott a ház felől. A férfi először a telek tulajdonosának szólt, aki aztán a mentőket és a rendőröket hívta.

A rendőrök azt egyből látták, hogy a fiatal lányt meggyilkolták, de a holttest annyira rossz állapotban volt, hogy először nem tudták azonosítani. Az orvosszakértő csak annyit tudott megállapítani, hogy nagyjából

10-12 nappal korábban ölhették meg a fiatal nőt.

Végül graffitisektől tudták meg, hogy kik laktak az épületben az utolsó hetekben és így jutottak el az áldozat családjához. A holttest tökélestes azonosításához az anya DNS-mintájára is szükség volt. Ezután persze rögtön képbe került a lány barátja, aki akkor már börtönben volt, hiszen korábban egy igazoltatás alatt megbukott. Sz. Tamás a járőröknek más nevet diktált be, ezért a XIII. kerületi rendőrkapitányságra állították elő. A rendszer azonnal kidobta, hogy a Tatabányai Törvényszék szeptember 2-án körözést adott ki ellene, mert egyszer sem jelent meg a saját tárgyalásán.

A férfi egyébként az első kihallgatásán tagadta, hogy ő ölte volna meg a lányt. Azt állítja, hogy ő már szeptember 19-én elhagyta az épületet és otthagyta a barátnőjét, akivel azután nem is találkozott. A rendőrök viszont megnézték a lány és Sz. Tamás mobiljának híváslistáit és cellapozícióit, melyből kiderült, hogy a fiatal nő és a gyanúsított telefonjai a gyilkosság idején egy helyen voltak.

A férfi ráadásul használta a nő mobiltelefonját, aminek egy része arra irányult, hogy a nőnek az ismerősei felé valami hamis sztorit kreáljon, miszerint ők elutaztak külföldre és ezért nem fogják elérni a lányt

– mondta a Kékfénynek Szamosy Csaba százados.

Sz. Tamás a hazugságvizsgálaton egyébként megbukott, ráadásul a holttest közelében megtalálták az ujjlenyomatát és a DNS-mintáját is, ami az egyik legfontosabb bizonyíték. „A testről vett minták alapján meg lehetett állapítani, hogy a sérüléseknél a sértetten kívül, mint idegen DNS az elkövetőé mutatható ki kizárólag, tehát nem volt harmadik személy”, magyarázta a százados.

Az áldozat testén olyan sérüléseket is találtak, amit a lány közvetlenül a halála előtt szerezhetett és voltak olyan sérülései, amit valamilyen eszközzel okozhattak, de puszta kézzel is bántalmazták. A rendőrök azt sem zárták ki, hogy a férfi hosszabb ideig kínozta a barátnőjét mielőtt megölte volna.

(Borítókép: Sz. Tamás a tárgyaláson egy külön szobában. Fotó: Huszti István / Index)