Választási falapok DIY: kutyaházakat készítenek a Kétfarkúak

Kutyaházak készítésére használja fel a választási plakátok kihelyezésére szolgáló falapokat a Kétfarkú Kutyapárt, az akció híréről Facebookon számoltak be és megköszönték a hozzájáruló önkormányzatoknak a nyersanyagot. A kutyapártosok 2-3 órás munkával készítik el a falapokból a kutyaházakat, két darabot át is adtak át egy pécsi állatvédő alapítványnak, a Morpehus Állatvédő Egyesületnek, írja a Blikk.hu az ATV nyomán. Az ügyhöz csatlakozott a pécsi LMP is.

Két prototípus készült el, amelyet a mai nap folyamán fogunk átadni a Morpheus Állatvédő Egyesületnek, remélhetőleg a prototípusok jól sikerültek, tudják is majd használni őket. – nyilatkozta az ATV-nek Korga Balázs, az MKKP pécsi passzivistája

A falapos akció civil kezdeményezésre indult, a Facebook-csoportban számos felajánlás érkezik a projekthez.