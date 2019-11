Baranyi Krisztinát egyetlen fővárosi bizottságba sem vették be, a Momentum orvosolná a dolgot

Baranyi Krisztina a Facebook-oldalán tette közzé, hogy a Demokratikus Koalíció által adott főpolgármester-helyettes, Gy. Németh Erzsébet "fővárosi többség" nevében prezentált javaslatát követően Ferencváros megválasztott polgármesterének egyetlen fővárosi bizottsági helyet sem szánt a Fővárosi Közgyűlés.

A közgyűlés ugyanis keddi alakulóülésén megválasztotta a fővárosi önkormányzat bizottságainak tagjait is. A Fidesz szerint a posztok elosztása nem tükrözi a képviselő helyek arányait, ezért egy képviselőt se delegált a testületekbe. Ekkor derült ki azonban, hogy a fideszesek hiánypótlását követően sem szánt helyet Baranyinak az MSZP és a DK, hanem e két párt töltötte be a kormánypártiak által felszabadult tagok helyét is.

Mint Baranyi írta:

Fővárosi Közgyűlés egyetlen bizottságában sem fogok dolgozni, mert a most Budapestet vezető pártok nem tartottak érdemesnek erre polgármesterként, közgyűlési tagként. Érdemesnek tartották viszont Pál Tibort, akit Ferencváros polgárai közel 30 év után kiszavaztak a város vezetéséből.

Ugyanakkor Terézváros momentumos polgármestere, Soproni Tamás nemcsak a közgyűlésben, a Facebook-oldalon egy kommentben is jelezte, ők viszont megoldanák a problémát:

Ahogyan a Momentum frakció nevében a közgyűlésen is mondtam, mi szeretnénk egyeztetni veled a következő ülés előtt, és a saját bizottsági helyeink közül átadva biztosítani fogjuk, hogy részt vehess a fővárosi bizottsági munkában.

Egyelőre tehát nem egyértelmű, mi lesz Baranyi bizottsági "sorsa", ugyanakkor a momentumos hozzászólás nagy sikert aratott a közösségi oldalon, hiszen a fővárosban második legnagyobb szavazataránnyal megválasztott kerületi polgármesterként Baranyi jelentős felhatalmazással bír, szemben a bejegyzésben is említett, szocialista Pál Tiborral, aki kiesett a ferencvárosi képviselő-testületből október 13. után.

Mint ismert, az ellenzéki pártok szövetsége eredetileg nem őt jelölte volna, hanem a momentumos Jancsó Andreát, ám a civil szervezetek által függetlenként jelölt Baranyi Krisztina az LMP, valamin a Magyar Kétfarkú Kutya Párt támogatásával fölényes győzelmet aratott már nyáron, a IX. kerületi előválasztáson is.

Baranyi többször is nyíltan bírálta a korábban Ferencvárosban a parkolási-, valamint lakásmutyiban felmerült gyanúk miatt Pál Tibort, és még a választások előtt világossá tette, számára az lenne a legjobb forgatókönyv, ha az MSZP-s politikus nem jutna be kompenzációs listáról, annak is a második helyéről, mert olyan sok egyéni képviselői helyet sikerülne elhozni a választáson. Ez meg is történt, Pál Tibor kiesett, Baranyi Krisztina pedig az Indexnek mondta el: bízik a ferencvárosi együttműködési lehetőségeiben.

Nagy kérdés, hogy Pál Tibor fővárosi költségvetési bizottsági taggá választása, valamint Baranyi kihagyásának szándéka után milyen esély maradt a békés együttműködésre.