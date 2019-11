Elcsábította, elkábította, majd kifosztotta a férfiakat egy fiatal nő

Több férfit is elbódított, majd kifosztott az a nő, akit most életveszélyt okozó testi sértéssel vádolt meg a Pest Megyei Főügyészség, írják közleményükben.

A fiatal nő több különböző társkeresőn is regisztrált egy hamis fényképpel, Krisztina álnéven, így lépett kapcsolatba 2018. szeptemberében első áldozatával is. Rövid levelezés után meg is beszélték első találkozójukat a margitszigeti szökőkútnál, ahova

a nő egy altatóból és nyugtatókból kevert koktélt vitt a férfinak.

Fotó: Police.hu

Az áldozat a nő kérésére egyből lehajtotta az italt, majd elveszítette pár perc múlva az eszméletét, ekkor kezdett bele a tettes a módszeres rablásba: átkutatta a férfi ruháját, elvette a mobiltelefonját, kitépte nyakából a nyakláncát, majd eltűnt a közel 150 ezer forint értékű holmival együtt. Másnap a nő hasonló módon jutott be egy másik férfi lakására, ahonnan több mint félmillió forint értékű ékszert vitt el.

A nő mindkét áldozata életveszélyes állapotba került a toxikus mennyiségű nyugtató miatt,

és míg első áldozata orvoshoz ment panaszaival, másik áldozatát egyenesen kórházba kellett szállítani a rosszulléte miatt.

De a tettes nem állt le: harmadik áldozatát egy klubban szedte össze, ahonnan a férfi lakására mentek. Itt a nő szintén megitatta vele a nyugtatós-altatós koktélt, majd ellopta áldozata mobilját, készpénzét és bankkártyájának adatait – utóbbival 4 millió forint értékben próbált a neten vásárolni, 100 ezer forintig pedig sikerrel is járt.

Fotó: Police.hu

A Budaörsi Rendőrkapitányság nyomozói végül az említett szórakozóhelyen kapták el tavaly októberben, ahol a nő táskájában gyógyszereket és egy feloldott gyógyszerrel teli üveget is találtak. A Pest Megyei Főügyészség kedden emelt vádat életveszélyt okozó testi sértés ügyében a nő ellen, aki most letartóztatásban várja a tárgyalást.