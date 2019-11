Darnózseli hentes: Soha nem félt tőlem a feleségem

Kénytelen volt felhagyni a szakmájával, mivel nincs ember, aki venne a termékeiből, nyilatkozta az RTL Klub Házon kívül című műsorának az a darnózseli hentes, akit azzal vádoltak, hogy megölte feleségét, a holttestet pedig a házukban lévő húsfeldolgozóban feldarabolta, ledarálta, maradványait elégette, majd szétszórta.

A férfi ügyében múlt héten született újabb, nem jogerős ítéletet. A Győri Ítélőtábla ezúttal halált okozó testi sértés bűntettében találta bűnösnek Nagy Jánost és hét év börtönbüntetésre ítélte.

A szabadlábon lévő férfi „érzi a közvélemény nyomását magán”, és hogy az emberek úgy gondolják, ő egy darabolós gyilkos, mégsem költözik el a településről.

Nincs változás az életemben és nem szeretnék innen elmenni. Itt születtem, itt nevelkedtem, és nincs okom megfutamodni, nincs okom bujkálni. Ártatlan vagyok, nem öltem meg a feleségem. Olyan kampány indult ellenem, hogy szinte már Hannibálként kezelnek

– nyilatkozta a férfi, aki arccal vállalta az interjút.

Azt, hogy valaha is bántotta, illetve megölte volna a párját, tagadja, még annak ellenére is, hogy korábban jogerősen bántalmazásért is elítélték.

Az akkori bántalmazás abban merült ki, hogy megfogtam a feleségem két vállát, amikor cirkusz volt, majd megráztam, hogy mikor tér már észhez. Ekkor szakadt el a blúz és a gombok róla

– mondta Nagy János, aki szerint a felesége soha nem félt tőle.

Kétszer már felmentették

A férfit korábban Első fokon és a megismételt eljárásban a férfit korábban már kétszer felmentették. A másodiknál a bíró úgy indokolt, nincs bizonyíték az emberölésre, és nem derült ki, hogy a sértett mikor és hogyan veszítette életét. Az viszont szerinte bebizonyosodott, hogy a vádlott kétszer nem mondott igazat. Valótlanul állította, hogy a gyilkosság időpontjában a testvérénél volt, és az sem volt igaz, hogy nem járt azon a réten, ahol a felesége maradványait megtalálták.

A törvényszék bizonyítottnak látta, hogy az anyagmaradványokat a férj szórta ki, a telefonok cellainformációi pedig igazolták, hogy a férfi és a nő egy helyen tartózkodott. A bíró viszont azt is mondta, a történet kezdő- és végpontja igazolt, de semmi nem bizonyítja, hogy a vádlott megölte az asszonyt, nem derítették fel a halál idejét és okát sem. Az nem tekinthető bizonyítéknak, hogy a vádlottnak lett volna indoka a felesége halálát kívánni. A bíró azt mondta, a vádlott közreműködött a sértett testének megsemmisítésében és maradványainak szétszórásában, de ez önmagában az emberölés vádját nem alapozza meg. Így akkor végül felmentették.

A múlt heti ítélethirdetésen a sértett családja is ott volt, ahogy az áldozat egyik gyereke is. Nagy János felesége halála óta nem tartja a kapcsolatot az asszony családjával.

„Nagy érdeklődéssel várom, hogy mit hord össze ez az ember. Remélem, feltesznek neki jó pár keresztkérdést, belebukik a válaszokba, és végre az egész világ számára kiderül, hogy ő ölte meg a lányomat. Az unokáim előtt pedig mindig nyitva az ajtóm, várom, hogy egyszer megkeressenek és átbeszéljük a történteket. Tudom, hogy haragszanak rám, de én ettől még ugyanúgy szeretem őket, mint azelőtt”, mondta a megölt nő édesapja a Blikknek.