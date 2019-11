Jogosítvány nélkül és túl gyorsan vezetett, ketten meghaltak miatta

Jogosítvány nélkül, a sebbeségkorlátozást túllépve okozott halálos balesetet az a férfi, aki ellen halálos közúti baleset gondatlna okozásának vétsége miatt most emelt vádat a Tatabányai Járási Ügyészség.

A sofőr még 2018. március 13. napján reggeli órákban Bajna irányából haladt Szomor felé, de a nedves, csúszós úton átsodródott a szembejövő sávba, ahol keresztbefordult és egy teherautóval ütközött. Az autóban a sofőrönk kívül még hárman utaztak, közülük ketten olyan súlyos sérüléseket szenvedtek, hogy a helyszínen meghaltak. A harmadik utas 8 napon belül gyógyuló arc-, könyök- és mellkas zúzódást, továbbá a vádlott 8 napon túl gyógyuló arccsonttörést szenvedett.

Fotó: Police.hu

Az ügyészség a vádiratban indítványozta, hogy amennyiben a vádlott az előkészítő ülésen a bűncselekmény elkövetését beismeri, és lemond a tárgyaláshoz való jogáról, úgy őt a bíróság 3 év fogházban végrehajtandó szabadságvesztésre, 3 év közügyek gyakorlásától eltiltásra, és 8 év közúti járművek vezetésétől eltiltásra ítélje, továbbá kötelezze 660.189,- Ft. bűnügyi költség viselésére.

Erről az útszakaszról korábban az Index is írt. A Szomort és Bajnát összekötő úton ugyanis sorozatosan balesetek történnek. Bár korábban már többször is voltak próbálkozások a helyzet megoldására, ígéretek is érkeztek a Fidesz megyei szervezetének elnökétől, egyben az Igazságügyi Minisztérium államtitkárától, Völner Páltól az aszfaltozásra, mégsem történt eddig semmi.