A volt fideszes polgármester nem veszi át képviselői mandátumát Józsefvárosban

Az októberi önkormányzati választáson a volt fideszes polgármester, Sára Botond kikapott a volt klubrádiós Pikó Andrástól. A kerületet október 22-én át is adta, miután az egyébként első körben megtámadott eredményt végül október 21-én a Fővárosi Választási Bizottság is megerősítette.

Sára Botond a polgármesterség mellett elindult egyéniben is önkormányzati képviselőnek, ahol szintén kikapott: a jelenleg a Momentumban, korábban a DK-ban politizáló, a választáson összellenzéki jelöltként induló Szarvas Koppány Bendegúztól.

A fideszes Sára azonban így is képviselői mandátumot szerzett kompenzációs listáról. Friss Facebook-posztjában erről mondott le szerda este. Sára azt írja:

Az elmúlt kilenc évben képviselőként, alpolgármesterként, majd polgármesterként szolgálhattam Józsefvárost. Ez idő alatt olyan eredményeket értünk el a kerületiekkel közösen, melyek miatt nincs okunk szégyenkezni. Az október 13-i önkormányzati választáson lehetőséget kaptam, hogy a munkát képviselőként tovább folytassam. Ugyanakkor olyan feladat előtt állok, amely nem teszi lehetővé, hogy a teljes embert igénylő képviselői megbízatásomat lelkiismeretesen és tisztességesen el tudjam végezni, ezért úgy döntöttem, hogy mandátumomat nem veszem át.

Sára a posztban hozzátesz, nem távolodik el Józsefvárostól: "továbbra is részese maradok a kerületi közéletnek, a józsefvárosiak továbbra is számíthatnak rám, bizalommal fordulhatnak hozzám! Új feladatom során is Józsefváros és a kerületiek érdekeit fogom szem előtt tartani, a megválasztott új városvezetéssel a lehető legtöbb kérdésben együttműködöm."

A posztból több részlet nem derül ki.

Józsefvárosban holnap, november 7-én tartja az alakuló ülését az új képviselő-testület 10 órától. A kerület oldalán azt írják: "napirendi pontok között szerepel többek közt a polgármester illetményének megállapítása, éves szabadságának jóváhagyása, az alpolgármesterek megválasztása, illetményük és éves szabadságuk megállapítása, jóváhagyása, vagy az önkormányzati gazdasági társaságokkal kapcsolatos döntések meghozatala"