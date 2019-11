Karácsony: Sok munkánk van, és valószínűleg sok vitánk lesz a kormánnyal

Karácsony Gergely Budapest főpolgármestereként először vett részt kormányülésen szerda reggel, ahol Orbán Viktorral is beszélt. Korábban még Tarlós kötötte azt a megállapodást, ami a kormány és a budapesti vezetés intézményes együttműködését lehetővé tette, ez volt az alapja a mostani találkozónak is. Karácsony, aki a Városháza átvételére még biciklivel érkezett, ezúttal a tömegközlekedést választotta, busszal ment a Várba.

A kormányülést követő sajtótájékoztatón a főpolgármester és Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszterrel együtt foglalta össze, miről volt szó az ülésen.

A főpolgármester szerint az ülés hangulata valahol félúton volt a fagyos és kedélyes között.

Szerinte ugyanis a kormányoldal nincsen hozzászokva ahhoz, hogy nem minden narancssárga, de bízik abban, hogy a szakmai kérdésekben lesz lehetőség valós együttműködésre. A beszélgetés tanulságaként azt szűrte le a főpolgármester, hogy – mint fogalmazott – a fővárost képviselve a kormányülésen egyszerűbb tételt lehúzatni a teendők listájáról, mint új elemet felíratni.

Ettől függetlenül Karácsony a maga részéről proaktivitást ígért.

Karácsony szerint a szerdai ülés fontos kezdete annak, hogy az ellenzéki vezetésű főváros konstruktív partnere lehessen a kormánynak. A főpolgármester többek között beszélt arról, hogy a kormányülésen egy „Budapest-törvényt” szorgalmazott volna, ezt ugyanakkor Orbán Viktor határozottan elutasította.

Nagy volt viszont az egyetértés a Városligetet érintő közlekedési fejlesztésekkel kapcsolatban – mondta el Karácsony az ülés után. A Városligetet terhelő autóforgalom csökkentését és a Szegedi úti felüljárót is fontosnak tartja Budapest főpolgármestere, aki azt szeretné elérni, hogy ezáltal is erősödhessen a liget parkfunkciója.

A Városligetben megkezdett beruházások esetében Karácsony szerint nehéz a visszaút, de a főpolgármester azt többször is hangsúlyozta, hogy új épületeket nem akar, és ebben a kormány az ülésen nem ellenkezett vele.

A tervezett atlétikai stadionnal és az atlétikai világbajnoksággal kapcsolatban Karácsony arról beszélt, hogy november végéig kért haladékot a kormánytól, hogy a fővárosi önkormányzat tájékozódhasson az ügyben. Azt nem titkolta, hogy „nem támogató” a hozzáállása, ennél konkrétabban ugyanakkor nem nagyon akart nyilatkozni a kérdésben.

Karácsony ezenkívül a közösségi közlekedés finanszírozásáról is beszélt Orbánékkal. Azt mondta, ő azt a nemzetközi modellt szorgalmazta, hogy egyharmad-egyharmad-egyharmad arányban finanszírozzák az utasok, a főváros és a kormány a budapesti tömegközlekedést. Ez a felvetése viszont „nem aratott átütő sikert”.

Gulyás Gergely szerint a kormány eddig is támogatta a fővárosi közösségi közlekedést, és a korábbi vállalásainak ezután is eleget fog tenni. Gulyás arról is beszélt, hogy a demokráciában a választók döntését tiszteletben kell tartani, ennek megfelelően a kormány elfogadja Karácsonyt főpolgármesteri pozíciójában. Gulyás elmondása szerint Orbán Viktor egyértelművé tette az ülésen azt is, hogy csak olyan fejlesztést akar Budapesten, ami élvezi az adott kerület polgármesterének vagy a főpolgármesternek a támogatását.

Mivel épp a sajtótájékoztató idején érkezett a hír, hogy lemond Győr polgármesteri címéről Borkai Zsolt, aki korábban a Fidesz színeiben került a város élére, erről is kérdezték az újságírók Gulyás Gergelyt. Ő csak annyit válaszolt: „Heuréka!”

Nagyon sok munkánk van még, valószínűleg sok vitánk is lesz

– mondta Karácsony, aki ennek ellenére azt szűrte le a mai beszélgetésből, hogy a szakmai kérdésekben könnyebb lesz kompromisszumot, akár közös nézőpontot találni, mint a nagypolitikai kérdésekben.