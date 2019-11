Karácsony Gergely busszal érkezett a kormányülésre

Míg a Városháza átvételére még biciklivel érkezett Budapest új főpolgármestere, addig a szerdai kormányülésre már busszal érkezett a Várba. Hétfőn érkezett a hír, hogy Orbán Viktor miniszterelnök meghívta Karácsony Gergelyt a szerdai kormányülésre, egyúttal gratulált a „budapesti polgárok döntése alapján elnyert megbízatásához". Az ülésen szó lesz többek között a budapesti fejlesztésekről, de várják Karácsony álláspontját más Budapest számára fontos ügyben is. A főpolgármester a buszról leszállva újságírói kérdésekre elmondta, konstruktív beszélgetésre számít. „Miniszterelnök úrnak mindig vannak ötletei" – mondta Karácsony, és azt is, hogy konkrét megállapodásokra nem készült, inkább egy folyamat elindulására számít.

Az önkormányzati választások után erősen finomodott és nagyot fordult a kormánykommunikáció Karácsony Gergellyel kapcsolatban. A választás előtti napokban – a KESMA-féle vidéki laphálózatnak hála – a Facebookon a budapestiek azzal a hirdetéssel találhatták szembe magukat, hogy Karácsony alkalmatlan, és ezt Kovács Balázs fideszes képviselő el is mondta a Pesti Srácoknak, valamint kijelentették azt is, hogy a Budapesttel kapcsolatos megállapodásokat márpedig Tarlós Istvánnal kötötték. Ezzel szemben a választás után már együttműködésről beszéltek, és arról, a Tarlóssal kötött megállapodások továbbra is érvényben maradnak.