A CEU rektorát bírálta az amerikai nagykövet

De nem ártana némi diplomácia a rektor, Michael Ignatieff részéről sem: ahelyett hogy minden egyes nap bírálja a kormányt, megpróbálhatna kompromisszumot keresni, amire szerintem esély lett volna

- mondta a HVG-nek adott interjújában David Cornsteint budapesti amerikai nagykövet a CEU rektoráról.

Ezt a mondatot azért érdemes kiemelni, mert Cornstein az interjúban végig azt hangsúlyozza, hogy elődeihez hasonlóan ő a kompromisszumokat keresi a magyar kormánnyal, pontosabban Orbán Viktorral és esze ágába sincs nyíltan bírálnia. Ezt a mentalitását állítólag Henry Kissingertől tanulta. "Egyszer volt szerencsém korunk legnagyobb diplomatájával, Henry Kissingerrel együtt utazni Szingapúrból New Yorkba, és a 16 együtt töltött óra alatt nagyon sokat tanultam tőle. Többek között a magándiplomácia fontosságát, azt, hogy ha kritizálni akarom egy kormány döntését, akkor nem ragadok megafont, nem megyek el a tévébe, nem fordulok az újságokhoz, hanem elmondom közvetlenül a kifogásaimat, s megpróbálunk valami jobbat elérni az eredetinél" - mondta a lapnak.

Arról is beszélt, hogy az elődei nem figyeltek Magyarországra, nem kommunikáltak, és nem is értek el semmilyen eredményt. "Úgy gondoltam, és Donald Trump elnök is úgy érezte, hogy párbeszédet kell kezdeményezni, hogy annak révén felépítsük a kapcsolatot. Aztán felépül a bizalom, amelynek révén jöhetnek a mindkét fél számára fontos eredmények. Az eltelt csaknem másfél évben ez kialakult, s ez hasznos Magyarország, az USA és egész Közép-Európa számára is" - mondta, bár amikor a HVG azzal szembesítette, hogy a CEU ügyében nem vezetett sikerre ezt a hozzáállása, így felelt:

A vita azonban két ember, Soros György és Orbán Viktor között zajlott, amire senkinek nem volt befolyása.

.