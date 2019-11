Ön mit tenne, ha a megvásárolt álomingatlanról kiderülne, hogy nem az eladótól vette meg, és mindehhez az ingatlanos cég is csak széttárni tudja a kezeit? Jánosnak most se pénze, se XII. kerületi ingatlana.

János és felesége tavaly 62 millió forintot fizetett ki álmaik ingatlanáért, egy fővárosi XII. kerületi, Istenhegyen található madárcsicsergős telekért. Az 1555 négyzetméteres, villákkal övezett üres telek tulajdonosa egy osztrák állampolgár, H. Ágnes, aki – illetve az általa megbízott férfi – nem sokkal előtte egy ingatlanirodát bízott meg a telek eladásával.

Az ingatlan a GDN Ingatlanhálózat rendszerébe került. Az irodában dolgozott János egyik rokona is, aki tudva, hogy Jánosék telket keresnek, egyből rájuk gondolt, amikor a rendszerben megjelent az istenhegyi telek. A GDN Ingatlanhálózat az ország egyik legnagyobb, országos adatbázisával rendelkezik, a hozzájuk bekerülő ingatlanokat először a saját rendszerükben futtatják meg, és csak ha egyetlen ingatlanos sem csap le a lehetőségre, onnantól kerül a szélesebb nyilvánosság elé.

Az istenhegyi telket az osztrák tulajdonos magyar megbízottja, egy bizonyos K. Károly vitte be az ingatlanirodához. A férfi korábban egy másik ingatlan miatt már járt az irodában, így nem volt teljesen ismeretlen számukra, de most kifejezetten ezzel az istenhegyi telekkel érkezett és kínálta eladásra. Az irodában K. Károllyal közölték, hogy eladásról kizárólag csak a telek tulajdonosával fognak tudni egyezkedni. A férfi erre azt mondta, hogy a tulajdonos Ausztriában él, és éppen válófélben van, ezért minél diszkrétebben szeretné őrajta keresztül lefolytatni a tárgyalásokat, és azt is mondta, hogy a válás miatt az osztrák tulajdonosnő a gyorsaságért cserébe akár jelentős értékvesztés árán is túladna a telken, hogy a férje ne szerezzen tudomást a tranzakcióról.

A következő alkalommal pedig K. Károly már nem egyedül, hanem az osztrák tulajdonosként feltüntetett H. Ágnessel együtt tért vissza. Az irodában az adatokat egyeztették, megnézték az ingatlannyilvántartót, majd megtekintették a nő személyi igazolványát. Az ingatlaniroda szerint minden stimmelt.

Ez hatalmas tévedés volt.

Az adategyeztetés során az ingatlanosok figyelmét két dolog elkerülte: egyrészt a nő tulajdoni lapon lévő neve és a személyi igazolványon lévő neve egy betű eltérést mutatott, másrészt a nő címe sem az volt, ami a tulajdoni lapon szerepelt. Ennek ellenére az iroda és a nő megbízási szerződést kötöttek azzal, hogy K. Károly a nő megbízottjaként jár el az ügyben.

Jánosék 2018 áprilisában megnézhették a telket, majd másnap ők is megbízási szerződést kötöttek az ingatlanközvetítővel. A GDN Jánosék elmondása szerint ragaszkodott ahhoz, hogy az iroda ügyvédje hozza tető alá a szerződést, amibe Jánosék belementek, így Jánosra és feleségére már csak annyi feladat várt, hogy az ügyvédnél aláírják az adásvételi szerződést.

Az ügyletet Kóródy Mária ügyvéd bonyolította le. Az adásvételnél ő is egyeztette az osztrák nő személyi igazolványában szereplő adatokat a földhivatal adataival, és mindent rendben talált. Bár az ügyvédnő a saját bevallása szerint sem látott még osztrák személyi igazolványt, ezért az interneten nézte meg, hogyan néz ki az osztrák okirat, de úgy találta, H. Ágnes személyije megfelel a formátumnak, és elfogadta. Volt még egy momentuma a szerződéskötésnek, amikor János, aki később a rendőrségen ezt maga is elismerte, azt kérte, írjanak a szerződésbe 10 millióval kevesebbet, amire nem az osztrák nő, hanem a magyar közvetítő K. Károly azonnal igent mondott. Ez csak később vált gyanússá, de akkor még nem tulajdonítottak túl nagy jelentőséget neki.

A szerződést aláírták, az ingatlan pedig Jánosék nevére került. A kormányhivatal az erről szóló határozatát 2018. május 11-én postázta az ügyvédnő címére. Az üzlet befektetésnek sem volt utolsó, hiszen azon a környékén jelenleg is százmilliókért mennek el a telkek, így Jánosék ráértek építkezni. Mint kiderült, az ügyben ez volt az egyetlen szerencséjük.

Happy end helyett pár hónappal később a rendőrség jelentkezett. A hatóság egy teljesen más ingatlancsalási ügyben indult nyomozásban jutott el a cikkben szereplő istenhegyi ingatlaneladáshoz. K. Károly ellen azért indult nyomozás, mert Gödöllőn egy olyan ingatlant akart eladni, ami nem az övé volt. A nyomozók házkutatást tartottak K.-nál, és akkor bukkantak az istenhegyi ingatlanra vonatkozó szerződésre. A nyomozók ezután felkeresték Kóródy Máriát, és hamar nyilvánvalóvá vált, mi történt: az ingatlanirodában szerződést kötő "osztrák nőnek" és magyar megbízottjának semmi köze nem volt a Jánoséknak eladott istenhegyi telekhez. A telek igazi osztrák tulajdonosának a leghalványabb fogalma sem volt arról, hogy Magyarországon milyen csalási ügybe húzták be a nevét és telkét.

Ezután kezdődött Jánosék pokoljárása, miközben a földhivatal visszavezette az eredeti osztrák tulajdonos nevére az ingatlant, az ingatlaniroda egy kínos beszélgetés során azt is tudatta velük, hogy bukták a telket, és amit akkor Jánosék még nem tudtak, a telekkel együtt a pénzüket is.

Az ingatlaniroda, majd egy másik levélben Kóródy Mária is azt írta Jánosnak, hogy a cég, illetve az ügyvédnő kártérítési felelőssége nem áll fent, és hogy kártérítési követelésnek alapja sincs. Jánosék a közvetítői díjat sem kapták vissza, illetve a rokon mentségére szóljon, hogy a saját részét visszaadta, de az irodának fizetett többi rész az irodánál maradt.

A GDN ingatlaniroda névadó tulajdonosa Gadanecz Zoltán kérdésemre azt mondta, hogy ő még ilyen csalással sosem találkozott, őket is teljesen meglepte, de hangsúlyozta, ha valaki át akar verni egy ingatlanirodát, az át fogja tudni verni.

A szerződést kötő ügyvédnőt megkérdeztem, hogy miképpen ellenőrizte az igazolványokat, amire azt mondta, hogy a konkrét ügyben nem szeretne nyilatkozni, de általában kétszer ellenőrzik az adatokat, amikor az iroda felveszi az adatokat a megbízáshoz, és akkor is, amikor a szerződést készítik. Ebben az az esetben is ezt a protokollt követte. Mivel ő még sosem látott osztrák személyit, ezért az interneten nézte meg, hogy hogy néz ki, illetve lekérdezte, nem körözik-e, és mivel nem körözték, ezért semmilyen gyanús jelet nem látott.

Gadanecz azt mondta, a rokon ingatlanos teljesen letört az eset után, ő cégvezetőként pedig megvédi az alkalmazottait. Arról ugyanakkor nem tudott, hogy bárki is perelné őket, sőt Gadanecz szerint az ügyletért az iroda nem is kért jutalékot. Kóródy Máriától megkérdeztem, hogy ha a vevő ügyvédje lenne, javasolná-e, hogy beperelje-e az ingatlanirodát, nyerhető lenne-e a per, amire azt mondta, ezt inkább ne kérdezzem meg.

A gödöllői rendőrkapitányság arról tájékoztatott, hogy az ügyben csalás bűntett elkövetésének megalapozott gyanúja miatt eljárást folytatnak egy 39 éves nő és egy 43 éves férfi ellen.

(Címlap és borítókép illusztráció: Fillér Máté / Index)