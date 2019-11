Karácsony: Nincs az a diplomáciai cél, ami legitimálná, hogy Orbán háborús bűnösökkel bájologjon

Recep Tayyip Erdoğan török elnök csütörtökön Budapestre érkezett, több helyen is látogatást tett, Orbán Viktorral közösen tartott sajtótájékoztatójukról ebben a cikkünkben számoltunk be.

A török elnök érkezése nem mindenkinek tetszett, legalább három helyre jelentettek be tüntetést, kurdok melletti megemlékezést. Este hatra konkrétan összeomlott Buda, a Széll Kálmán térnél, a Margit hídnál, de a Batthyány térnél is közlekedési káosz alakult ki, emberek szorultak be. Ezekről folyamatosan frissülő cikkünkben olvashat bővebben.

Este fél hatkor Karácsony Gergely főpolgármester is megszólalt, Facebookra a következő posztot tette ki:

Ahogy ígértem, nem az üléspontom határozza meg az álláspontomat: főpolgármesterként is tüntetek ellene, ha egy elnyomó diktátor érkezik Budapestre. Nem véletlen, hogy pár nappal a megválasztásom után kikerült a kurd zászló a dolgozószobám ablakába, mert kötelességemnek éreztem, hogy békepárti polgármesterként kiálljak a kurdok mellett

- írja Karácsony, aki szerint szomorú, hogy ezt a magyar kormány nem érzi így, sőt még meg is bénítja a fél várost egy napra Erdogan látogatása miatt.

"Nincs az a diplomácia cél, ami legitimálna azt, hogy egy ország miniszterelnöke háborús bűnösökkel bájologjon. Gondoljatok erre, amikor meglátjátok a két illiberális vezető fotóját a Karmelita-kolostor hírhedt erkélyéről"

- írta a főpolgármester.