Javítóintézetet kért az ügyész a társukat brutálisan alázó nádudvari kamaszokra

Tizennyolcadik évét be nem töltött személy sérelmére, a sértett sanyargatásával elkövetett személyi szabadság megsértésének bűntette, kényszerítés bűntette és súlyos testi sértés bűntettének kísérlete miatt emelt vádat a Debreceni Járási Ügyészség a két nádudvari kamaszlány ellen, akik cipőjük megcsókolására, halott édesanyja szidalmazásának elviselésére kényszerítették tinédzser társukat. Az ügyészség javítóintézet elrendelését kérte a fiatalkorú lányokra.

A két lány mobiltelefonnal rögzítette, ahogy a harmadik lányt megalázzák és verik. A videón látszik, hogy a megvert lány vérzik, a támadók azonban nem hagyják abba, a lány arcába tapostak, és egyikük megcsókoltatta vele a cipőjét.

Mint az az RTL Klub híradásából kiderült: a sértett a nádudvari kollégiumban lakik, nagymamája neveli, és tavaly halt meg az édesanyja. A felvételen az elhunytat is szidják a lányok, az áldozat a végén már sírva könyörgött, hogy hagyják abba az erőszakot. Másnap azt is elmondta a csatornának, hogy tenyérrel verték és fojtogatták is, cibálták, combon rugdosták.

A lány segélykérését egy arrajáró észlelte, és ő értesítette a rendőrséget, akiknek ezután egy korábbi felvétel is a birtokába került, amin az látható, ahogy az egyik elkövető lány egy férfit bántalmaz.

Mint arról korábbi helyszíni cikkünkben beszámoltunk , az ügy alaposan felzaklatta az egész kisvárost.