Közös sajtótájékoztatót tart Orbán és Erdoğan

Cikkünk folyamatosan frissül...

Csütörtök délután sajtótájékoztatót tart Orbán Viktor és Recep Tayyip Erdoğan. A török államfő és a magyar kormányfő magas szintű találkozót tartott Budapesten, a nyilatkozatok előtt több megállapodást írtak alá a miniszterek.

Orbán elmondta, hogy 2013-ban kötöttek egy megállapodást, amely szerint minden évben egyszer magas szinten találkoznak, ennek a soros ülése történt most meg Magyarországon. A miniszterelnök elmondta, hogy Magyarország szempontjából az Isztambul-Moszkva-Berlin háromszög a mérvadó.

A kormányfő szerint a magyar külpolitika abból indul ki, hogy Törökország nélkül nem lehet megállítani az EU felé jövő migrációt; emiatt Magyarország stratégiai partnere Törökországnak, ami Orbán szerint csak idén 350 ezer illegális bevándorlót tartóztatott fel.

Mindkét ország tagja a NATO-nak, ezért katonai szövetségesek vagyunk; a két ország között jó ütemben halad a katonai és hadiipari együttműködés is. A két országnak korábban kötött megállapodás alapján közös projektjei vannak Afrikában, erről "sosem beszéltünk eddig a magyar nyilvánosságban".

Kenyába orvosmissziót küldtünk, a jövőben pedig vízügyi és egészségügyi segíséget fogunk nyújtani Ghánának - jelentette be Orbán, aki szerint a sajtótájékoztató szerint magas szintű üzleti fórum lesz; 15-15 üzletember találkozhat majd Orbánnal és Erdoğannal. A kormányfő bejelentette, hogy az Eximbank egy több mint 200 millió dolláros keretet nyitott a török-magyar vállalatközi együttműködés számára.

Ha Magyarország energetikai függetlenséget akar, ahhoz szükség van a török gázra, "itt jó hírrel szolgálhatok", hamarosan létrejön az a gázvezeték, amely Törökországból képes a gázt Európába szállítani. Legkésőbb 2021 végére ezen az ágon is érkezhet Magyarországra gáz - közölte a kormányfő.

Hálás a budapesti török iskola miatt

Erdoğan beszédét azzal kezdte, hogy kedves barátomnak szólította Orbánt. A török elnök szerint szűkkörű megbeszélésekre és plenáris ülésekre is sor került Budapesten. "Nagyon jó hangulatban telt a megbeszélés Áder Jánossal" - mondta.

Nagyon fontos dolgokról ejtettünk szót a migrációval kapcsolatban, de szóba került oktatás, kultúra és a gazdasági kapcsolatok is Erdoğan szerint. A két ország kereskedelmi kapcsolatában az elérendő cél 6 milliárd dollár.

Erdoğan elmondta, hogy mindenben igyekeznek segíteni a magyar üzletembereket Törökországon, és ugyanezt elvárják a magyar féltől is Magyarországon. 2020 szeptemberében meg fogja kezdeni működését az alapítványi iskolája, amiért hálás Orbánnak.

A török elnök sokra értékeli, hogy Magyarország mindig támogatta Törökország csatlakozását az Európai Unióhoz, amely az elmúlt időszakban szerinte negatívan kezelte országát. Szeretné tovább fejleszteni kapcsolatát a V4 országaival, ezt szeretné továbbfejleszteni.

Erdoğan szerint 3,6 millió arab és közel 300 ezer kurd menekült tartózkodik jelenleg Törökországban; közülök sokan szeretnének továbbmenni Európába. "Az együttműködés miatt eddig feltartóztatták a tömeget."

Erdoğan arról is beszélt, hogy az általa létrehozni kívánt biztonsági zónában továbbra is terroristák vannak, sem az oroszok, sem az amerikaiak nem tartották be a szavukat, amikor azt mondták, hogy 120 óra alatt megtisztítják a terepet. A török elnök szerint az EU sem tartotta a szavát, nem adott annyi pénzt a menekültek feltartóztatására, mint ígérték.

Ha látjuk, hogy nincs megoldás, akkor ki kell tárni a kapukat - közölte a magyar köztévé kérdésére Erdoğan. "Az a kérdés foglalkoztak minket, hogy merre nyílik ez a kapu" - jegyezte meg Orbán.

Erdoğan Nagyon örült, hogy Magyarország részt vett megfigyelőként a Türk Tanács legutóbbi ülésén, ahol Orbán előadta elméletét a magyarok vérében csörgedező kipcsak vérről.

Orbán azt mondta, hogy a kormány szívesen részt vesz azokban az újjáépítési programokban, amelyeket Erdoğan kívánatosnak tart Szíriában. Mindenesetre, akármerre is indulnak meg Törökországból a bevándorlók, Magyarország meg tudja védeni a határait - közölte a kormányfő.

(Borítókép: Bődey János / Index)