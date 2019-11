2 hónap alatt 127-en haltak meg az utakon

Úgynevezett vörös kódot adott ki a rendőrség az elmúlt időszak baleseti adatai miatt. Szeptembertől rohamos hanyatlásnak indult a közlekedési morál, 2 hónap alatt 127-en haltak meg az ország közútjain - közölték csütörtökön az MTI megkeresésére. 2019 szeptemberében 56-an, októberben 71-en vesztették életüket közúti közlekedési balesetben.

Az Országos Rendőr-főkapitányság tudatta:

a vörös kód egyfajta figyelemfelhívás, hogy a közlekedők legalább egy pillanatra megálljanak és elgondolkozzanak: mindenkit várnak haza és a balesetekben érintett lehet bárkinek a hozzátartozója.

A rendőrség, ahogy eddig is, ezután is határozottan fellép a jogsértésekkel szemben, és minden olyan eszközt alkalmazni fog, ami gátat szabhat a kedvezőtlen folyamatoknak. Példaként említették, hogy tavaly óta nem jelentik be előre az ellenőrzések helyét és idejét. Ennek hatására a baleseti adatok kedvező irányba változtak. A tendencia azonban eddig tartott: idén szeptembertől rohamos hanyatlásnak indult a közlekedési morál.