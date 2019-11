Karambol a Ferihegyi gyorsforgalmin, hatalmas a dugó

Egy autóbusz és egy autó ütközött össze Budapest XVIII. kerületében, a Ferihegyi repülőtérre vezető gyorsforgalmi úton, írja a Katasztrófavédelem. Nagy erőkkel vonultak ki a tűzoltók és a mentők is, a forgalmat a Gyömrői úton is akadályozza a baleset.

Két ember szorult be az autóba, őket feszítővágóval szabadították ki az egységek, majd átadták őket a mentőknek. A munkálatokat a katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányítja. Lezárták a repülőtérre vezető utat, de a járművek átszakították a szalagkorlátot is, így a Gyömrői úton is nehezen halad a forgalom.

A Google Maps térképén pénteken 17:30 körül jól kivehető volt a dugó a gyorsforgalmi úton:

Forrás: Google Maps