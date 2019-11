Csak keleten van száraz november

Borongós esős, de enyhe idő várható szombaton a Met.hu előrjelzése szerint. Csapadék elsősorban a Dunától nyugatra várható, onnan keletre a felhős idő ellenére néha kisüt a nap.

A hőmérséklet viszont továbbra is enyhe november második hetéhez képest, legalábbis délkeleten: ott 20 fok is lehet, míg Sopronban be kell érni 10 fokkal, a kettő között meg ennek átmenetével.

Vasárnap már keleten is esősebb lesz az idő – cserébe a nyugati szélen kevésbé, a hőmérséklet hasonló, 10 és 20 fok közötti lesz.

Ez 45-55 fokkal több, mint a világ november 9-én leghidegebb lakott településén: az északkelet-szibériai Dzsargalahban -35 fok van. Ez hidegebb, mind az Antarktiszon az Amundsen-Scott kutatóállomáson, igaz, a déli sarkon fekvő bázis most épp a nyárba tart.