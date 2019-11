Nem jött be a Fidesznek az óvás, marad kisebbségben Szekszárdon

Két választókerületben kellett megismételni a választást Szekszárdon, így veszélybe került az ellenzéki többség. A Fidesznek azonban nem jött be ez a húzás, mindkét választókerületet megnyerte az ellenzék újra - még nagyobb arányban: 16 helyett 83; 15 helyett 76 szavazatos előnnyel győztek az ellenzéki jelöltek.

A Tolna megyei Szekszárdon a polgármester-választást október 13-án a fideszes Ács Rezső nyerte, de a közgyűlésben (a megyei jogú városnál így hívják a testületet) az ellenzék került többsége 8-6 arányban. A Fidesz ezen akart változtatni, amikor megtámadta az eredményt két választókerületben - sikerrel.

A bíróság a Fidesznek adott igazat, így most a 2-es számú egyéni választókerületben, illetve a 8-as választókerületben kellett megismételni a választást. Két olyan körzetről volt szó, az ellenzék győzött négy hete. Vagyis az ellenzék attól tarthatott, hogy elolvad a többsége .

Október 13-án a 2-esben Csötönyi László (ÉSZ - Éljen Szekszárd, az ellenzék szervezete) 602 szavazatot, Haag Éva (Fidesz-KDNP) 586 szavazatot, Czank István (Mi Hazánk) 62 szavazatot kapott. Most ez lett az eredmény:

Csötönyi László (ÉSZ - Éljen Szekszárd, az ellenzék szervezete): 686 (53,22%)

(ÉSZ - Éljen Szekszárd, az ellenzék szervezete): 686 (53,22%) Haag Éva (Fidesz-KDNP): 603 (46,78%)

A 8-as választókerületben is ellenzéki győzelem volt október 13-án, még ha szorosan is. Faragó Zsolt (ÉSZ) 477, Szegedi Attila (Fidesz-KDNP) 462, Sárközi János József (Mi Hazánk) pedig 91 voksot kapott. Most magabiztosabb ellenzéki győzelem született, 76 szavazatos előnnyel. Ez lett az eredmény:

Faragó Zsolt (ÉSZ) : 570 (53,12%)

(ÉSZ) 570 (53,12%) Szegedi Attila (Fidesz-KDNP): 494 (46,04%)

(Fidesz-KDNP): 494 (46,04%) Sárközi János József (Mi Hazánk): (0,84%)

Vagyis a Fidesz mindkét választókerületet újra elbukta, csak nagyobb különbséggel. Így ünnepelt az ellenzék polgármesterjelöltje, Bomba Gábor.

Az összes, november 10-én megismételt választásról itt találja az eredményeket.