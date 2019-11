A Kutyapárt adhatja Baranyi Krisztina egyik alpolgármesterét

A Magyar Kétfarkú Kutya Párt (MKKP) adhatja Baranyi Krisztina egyik alpolgármesterét, értesült az Index. Ferencváros független vezetője csütörtökre hívta össze a képviselő-testület alakuló ülését, ahol nemcsak a formális döntéseket hozzák majd meg, de az alpolgármesterekről és tanácsnokokról is szavaznak majd.

Az ellenzéki összefogás és a független polgármester földcsuszamlásszerű IX. kerületi győzelmét követően Baranyi már volt az Index vendége, az interjúban azonban még nem árulta el, hogy kiket jelölt alpolgármesternek. A múlt héten a hvg.hu arról írt, hogy pártpolitikai viták övezik ezt a döntést, az Index azonban úgy tudja, kialakulni látszik egy egyezség a csütörtöki ülésre, így az már biztos, hogy az LMP-s Reiner Roland belsős, főállású alpolgármesteri kinevezése mellett egy külsős, társadalmi megbízatású alpolgármester is segíti majd Baranyi munkáját.

Az MKKP ugyan nem indult el a Ferencvárosban, de aktívan részt vettek a kampányban Baranyi Krisztinát támogatva. A közös munkát pedig polgármesterként is folytatni kívánja a Kétfarkúakkal, így Döme Zsuzsannát, az MKKP tavaszi európai parlamenti (EP) listavezetőjét

kérte fel helyettesének.

Döme az Indexnek most azt mondta, valójában már a tavalyi országgyűlési választási kampányban is részt vett az MKKP a IX. kerületi politikai életben, már akkor megjelentek, aztán pedig tavasszal, illetve nyár elején elképedve tapasztalták, hogy az ellenzéki pártok összefogása a korábban saját maguk által meghatározott elvekkel szemben nem Baranyi Krisztinát, a kerület leghatékonyabb, legismertebb, és főként független politikusát támogatnák. Az MKKP ezért is szállt be Baranyi oldalán, és Döme úgy látja, az előválasztás kikényszerítésében és sikerében is volt szerepük.

Aztán, a választási kampányra megpróbáltunk hátrébb húzódni, mi inkább ott akartunk aktívak lenni, ahol kutyás jelöltek is indultak, Ferencvárosban pedig hagyni akartuk érvényesülni a pártok összefogását. De mégsem bírtuk ki, találtunk egy nyári napfényben izzó fémcsúszdát, amit tojással sikeresen teszteltük, majd közösségi gyereksütővé nyilvánítottuk. Az időközben felpörgött buszmegálló-építési projektünk keretein belül Ferencvárosba is jutott egy, az első zöldtetős megálló, amit Krisztával csináltunk. Működött a kerületben a kátyúzógépünk is több helyen, de a köztisztasági programunkból is adtunk ízelítőt.

Kérdésünkre, hogy alpolgármesterként is az ilyen, közvetlen lakossági problémák megoldása lesz-e a feladata, Döme azt mondta, eddig a hivatalon kívülről, sőt sokszor a hivatalokra nem várva oldottak meg problémákat, így az MKKP Rendkívüli Ügyek Minisztériuma néven működő felületén bejelentett ezernyi problémát. "Most ugyanezt megpróbálom a hivatalon belül, igen."

Döme egyébként – Baranyi kabinetjének tagjaként – már belevetette magát a hivatal feltérképezésébe, és éppen arra keresi a választ, hogyan lehetne gyorsítani az ügymeneten több területen is. "A hatósági mulasztást az MKKP bünteti", mondta nevetve arra utalva, hogy a Kétfarkúak gyakran nem várnak a hivatalra, és saját kezükbe veszik a bejelentések megoldását – nemcsak a Ferencvárosban. A IX. kerület vezetésében ugyanakkor ezt a szolgáltató szellemet is lehetőségük nyílik hivatali, hivatalos szinten is megvalósítani.

Döme a kulturális területért felelős alpolgármester lehet, de ha lakossági panaszt, bejelentést kapnak, "biztos, hogy nem fogom kibírni, hogy ne nyúljak bele másba is". A kulturális terep nemcsak nem ismeretlen számára, hanem több évtizedes tapasztalata van. Szegeden már a Kutyapárt előtt volt egy underground egyesülete, a SzubArt, amely kortárs művészeti és szubkultúrákat támogató egyesületnek mondta magát és gyakorlatilag a helyi streeteseket, – breakeseket, extrém sportolókat és graffitiseket is – segítette. Az MKKP alapítója, de dolgozott a sajókazai Ámbédkar Iskola pedagógiai vezetőjeként is, így a kevésbé humorközpontú szervezetépítésben is vannak tapasztalatai.

A Kétfarkúakra jellemző jókedvről ugyanakkor Döme alpolgármesterként sem mond le, rögtön vitába száll például saját pártelnökével, az MKKP-s Kovács Gergely ugyanis már bejelentette, hogy a XII. kerületi képviselő-testületbe kerülése után elsőként saját szobrának felállítását tűzte ki célul. Döme szerint azonban inkább női közterületi szobrokra lenne szükség, így a IX. kerületben szívesebben látna a híres "fiúk" édesanyjáról készült alkotásokat.

Ő felel majd a kulturális rendezvényekért, amelyről azt mesélte, elképedve tapasztalta, hogy például a Ferencváros Napja című esemény nem a helyiek ingyenes kulturális kikapcsolódási lehetőségét foglalja össze, hanem gyakorlatilag a kerületvezetés gálája. Ugyan idén ezen a programon időhiány miatt még nehéz lenne változtatni, de azt máris kijelentette, ez semmiképpen sem maradhat így, ki kell nyitni a kerületi kulturális intézményeket a helyiek előtt.

Egyébként nem számít vitára sem ebben, sem másban a polgármesterrel, mert a felfogás, a kutyapártos aktivizmus nemhogy nem idegen, hanem egyenesen azonos Baranyi Kriszta felfogásával, mondta. Nagyobb kérdés lehet, hogy az kerületvezetési többséget adó ellenzéki pártokkal hogy fog kijönni, erre azonban Döme Zsuzsanna azt mondta, nyitott az együttműködésre mindenkivel, aki képviselni akarja a lakosságot:

Jó hangulatban beszélgettem már a képviselőkkel a terveikről, elképzeléseikről, és több esetben kifejezetten támogatható, támogatandó dolgokat mondtak. Szerintem nem lesz gond, mert mindenki tudja, hogy ezt most nem szabad elrontani, nemcsak esélyünk, hanem minden lehetőségünk is megvan ahhoz, hogy Ferencvárost jobb hellyé tegyük.

(Borítókép: Döme Zsuzsanna. Fotó: Bődey János / Index)