Gyorsan kifizette a Pesti Srácok az ötmillió forintot Juhász Péternek

A bíróság jogerősen ötmillió forintra kötelezte a Pesti Srácok nevű portált, mert a lap valótlanságokat írt Juhász Péter, az Együtt nevű párt egykori politikusáról. Csakhogy Juhász szerint a lap a jogerős ítélet ellenére sem fizette ki neki a sérelemdíjat. Bár egy korábbi ügyvédi felszólításra Juhászék azt a választ kapták, hogy november 10-ig fizetni fognak neki, ez nem történt meg.

A volt politikus végrehajtást helyezett kilátásba a Pesti Srácok ellen, mire a lap gyorsan elutalta az összeget, olvasható Juhász Facebook-bejegyzésében. Azonban ennek ellenére Juhász nem áll el a végrehajtástól, ugyanis szerinte a bíróság arra is kötelezte a kormányszimpatizáns újságot, hogy helyreigazítást tegyen ki.

De a végrehajtástól még nem álltam el, ugyanis a bíróság arra is kötelezi a Pesti Srácokat, hogy tegyék ki a szennylapjuk főoldalára, és tartsák ott 12 napig az alábbi felsorolást, illetve illesszék be a mai napig elérhető hazug cikkeikhez is. 14-szer szerepelnek benne a "valótlanul híresztelte" és "valótlanul állította" kifejezések, tehát ennyiféle hazugságot terjesztettek rólam