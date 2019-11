Pócs János padlóra került, változtatni akar a Fidesz politikáján

Padlóra került Pócs János a jászberényi megismételt választás után. A fideszes országgyűlési képviselő az Országgyűlésben fogalmazott úgy:

Meglepődtem, talán az sem túlzás, hogy padlóra kerültem, de hát ebből kell felállni, a választóknak az üzenetét meg kell érteni.

Pócs újságíróknak beszélt arról, hogy úgy látja, hogy nem mentek át az üzeneteik, és noha sok mindent rosszul csináltak, amit viszont jól, az nem a megfelelő csatornán, nem érte el a választókat.

A munkában, a kommunikációban, a megjelenésben – mindenben

– mondta a kérdésre, hogy min kell változtatni (Pócs az ATV-nek adott nyilatkozata videón is elérhető).

A Fidesz-KDNP jászberényi országgyűlési képviselője egyébként a helyi televíziónak adott interjújában már vasárnap este gratulált a győztesnek, és megköszönte, hogy a jászberényi választópolgárok nagy számban vettek részt a megismételt választáson. „Egészen biztos, hogy a kormány és én magam is azon leszünk, hogy Jászberény fejlődjön, szépüljön, és tovább tudjon menni minden egyes megkezdett úton” – jelentette ki, és azt is elismerte, hogy „Jászberényben most is van egy erős váltóhangulat”.

Megírtuk, 60 százalék feletti részvételi arány mellett ismét Budai Lórántot választották Jászberény polgármesterévé vasárnap. Az ellenzék által támogatott jobbikos politikus a Közösen Jászberényért Egyesület színeiben eredetileg 16 szavazattal nyerte el a polgármesteri címet október 13-án, de a Fidesz megtámadta az eredményt, és sikerült is elérnie, hogy megismételjék a választást.

Az adatok 100 százalékos feldolgozottsága szerint Budai a november 10-i választáson óriási fölénnyel utasította maga mögé a Fidesz-KDNP jelöltjét, Szabó Tamást.

Budai 8327, míg ellenfele 4569 szavazatot kapott.

Narancsos bukta és posztkommunista álcivil szerveződés

Érdekes ugyanakkor, hogy az Országgyűlésben nem minden fideszes vonta le a tanulságokat Pócshoz hasonlóan. A napirend előtti felszólalások között Jakab Péter, a

Jobbik-frakcióvezetője "egy örömhírrel" fordult a kormánypártokhoz:

"elkészült az újabb narancsos bukta, a jászberényiek sütötték".

A politikus megköszönte a jászsági magyarok, hogy a fideszeseket megtanították veszíteni. Hozzátéve, aki nem tiszteli a népakaratot, azt a nép előbb-utóbb tiszteletre fogja tanítani, és elkergeti.

"Tanuljanak meg végre veszteni"

– fogalmazott. Jakab beszélt a fideszes vereség okairól is, szerinte az embereknek többek között elegük lett abból, hogy ellopják még a konyhapénzt is, és hogy meghalni mennek a kórházakba. Jakab közölte, a vidék élni akar, Jászberény pedig egyenesen a Fidesznek üzent: "tűnjenek el a közéletből".

Minderre reagálva Orbán Balázs miniszterelnökségi államtitkár azzal állt elő, hogy a Budai Lóránt győztes polgármestert jelölő Közösen Jászberényért Egyesületet egy álcivil, teljesen egyértelműen