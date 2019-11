Budai Lóránt: Nem számítottunk rá, hogy így KO-zzuk a Fideszt

Kicsit meglepettnek tűnt a vasárnap esti, jelentős arányú győzelmet hozó eredményhirdetést követő sajtótájékoztatóján. Nem számított erre?

Meglepettnek nem mondanám magam, de soha nem éltem még át ilyet ezelőtt. Zavarba ejtő, de persze nagyon felemelő élmény volt az a fajta ünneplés és öröm, ami körülvett az utcákon. Fáradt is voltam, vagyok, hiszen egy nagyon hosszú, nagyon kemény kampányon vagyunk túl. Az eredmény nem lepett meg, igaz, azért ekkora arányú győzelemre még mi sem készültünk. Persze tisztában voltunk vele, hogy mindent megtettünk, sokat dolgoztunk, és hogy a munkánkkal megérett ez a győzelem. De arra azért mi sem számítottunk, hogy ekkora KO-t tudunk bevinni a kormányoldalnak. Nagy öröm ez, de ugyanakkora felelősség is.

Minek tudja be ezt a jelentős arányú győzelmet, hiszen október 13-án még csak 16, november 10-én viszont már több mint 3700 szavazattal szerzett többet, mint az eddigi polgármester?

A jászok konok emberek, nem szeretik, ha sutba vágják a véleményüket. Az biztos, hogy elegük lett, elegük van a mocskolódásból, a lejáratásokból, a háborús állapotokból. Biztos, hogy az is számított, hogy a Fidesz nem tartotta tiszteletben a választói akaratot, és kikényszerítette a megismételt választást. Büszke vagyok rá, hogy mi végig pozitív, programalapú kampánynál maradtunk, szemben a kormányoldallal, így a helyiek bízhatnak benne, hogy megválasztásom békét és nyugalmat is hoz.

Azt is mondta első nyilatkozatában, hogy mostantól egy Jászberény van. De mi lesz az első lépése?

A rendteremtés érdekében egy nagyon komoly átvilágítást, egy tűpontos átadás-átvételt kell legelőször végrehajtanunk. De ennek sem a háborús állapotok fenntartása a célja, hanem az, hogy tisztán lássunk, tiszta lappal kezdhessünk. És nagyon bízom is benne, hogy ennek érdekében a Fidesz-frakció is partner lesz, mert ebben a folyamatban van részük, biztosan lesz szerepük is.

A választókerület országgyűlési képviselője, a fideszes Pócs János már gratulált, és meglehetősen önkritikus nyilatkozatot is tett. Korábban karcos volt a viszony, ezentúl együtt tudnak majd működni?

Nekünk nincs más választásunk, együtt kell dolgoznunk. Szorgalmazom is, hogy a képviselő úrral mihamarabb felvegyük a kapcsolatot, és érdemben alakítsuk ki a partnerség kereteit. Van miért együttműködnünk, Jászberényért kötelességünk is.