Népszava: gyakorlatilag létszámstop lépett életbe az egészségügyben

Felzúdulást váltott ki a kórházigazgatók körében az állami fenntartó múlt pénteki, a Népszavához is eljutott levele, amelyben arról értesítette az intézményvezetőket, hogy gyakorlatilag létszámstop lépett életbe az egészségügyben.

A levél szerint november 6. után visszavonásig csak megbízási szerződést köthetnek, de nem lehet új jogviszonyt létesíteni, így nem vehetnek fel orvosokat, nővéreket sem. Ez különösen azért rázta meg az intézményvezetőket mert a betegágyak mellett így is alig van ember, fogalmaz a Népszava. A lap felidézte, hogy a szakdolgozói kamara tavalyi felmérése szerint 15-20 százalékos nővér- és egyéb szakember hiánnyal küzdenek az ellátók. Az állami intézményekben gyógyító 17 ezer orvosból 4-5 ezren nyugdíj mellett dolgoznak. A kórházak honlapjain számtalan hirdetésben keresnek gyógyítókat, ápolókat, műszaki és gazdasági szakembereket. A cikk szerint éppen ezért a kórházigazgatók először nem is hitték, hogy a levél valódi. Az elektronikus posta bélyegzője szerint ugyanis

az utasítást pénteken, a hivatali munkaidő után egy perccel küldték ki, és a levélben egy olyan „négyezres besorolású” kormányhatározatra hivatkozva rendelte el az Állami Egészségügyi Ellátóközpont (ÁEEK) főigazgatója a létszámstopot, amely hivatalos jogforrásokban nem jelent meg.

Ez az intézményvezetőket is elbizonytalanította, ám az egyik érintett érdeklődőnek Gondos Miklós főigazgató nevében a titkárságvezetője azt válaszolta: a létszámstopot elrendelő kormányhatározat nem nyilvános így az érintetteknek be kell érniük a fenntartó interpretációjával.

Gyakorlatilag megbénulhat az ellátás, az egyéb kellemetlenségekről nem is szólva

– kommentálta a döntést az egyik vidéki kórházvezető.

A Népszava egyébként már vasárnap este megkereste az ÁEEK-et, de hétfő estig sem válaszoltak a kérdéseikre.

Információik szerint a Magyar Kórházszövetség hétfőn a létszámstopra magyarázatot kérő levelet írt a kórházfenntartónak, az államtitkárságnak, a miniszternek és a miniszterelnökségnek is. A helyzet abszurditását jelzi az is, hogy épp a napokban született döntés a kórházvezetői pályázatokról, így az utasítás szerint hiába nyerte el valaki az állást, őt sem lehetne kinevezni, jegyezték meg. Jelenleg így legalább öt kórház esetében azért is tisztázatlan, hogy ki az igazgató, mert ugyan az ÁEEK a vezetői pályázatokat lebonyolította, és továbbította a nyertesek nevét is a tárcához, Kásler Miklós miniszter még nem írta alá a kinevezési okmányokat.