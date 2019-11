Egy ellenzéki lenullázta volna a közmédia költségvetését, de Boldog István azonnal a mesecsatorna védelmére kelt

Boldog István fideszes országgyűlési képviselő valami egészen furcsa, meglepő dolgot posztolt hétfő délután a Facebookjára:

Ma a költségvetési bizottság ülésén politikai okokból be akarta tiltani az ellenzék a magyar népmesét, a magyar sportot és a magyar kultúrát sugárzó közszolgálati csatornákat is. Én és kormánypárti képviselőtársaim ezt nem hagytuk és leszavaztuk a javaslatot!

- írta, és hozzá ezt a képet osztotta meg:

Fotó: Boldog István / Facebook

Ha ránézünk erre a "csíkisörösen betiltvázott" képre a közmédiás logókkal, illetve megnézzük a szöveget, amiben egy kétharmados parlamenti többséggel rendelkező párt képviselője azzal riogatja követőit, hogy néhány ellenzéki képviselő majdnem betiltotta a teljes közmédiát, egy olyan bizottságban ráadásul, ahol eleve 10-5-ös arányban van többségben a Fidesz-KDNP, szóval hát minimum felmerül az emberben a kérdés, hogy: mi van???!!!

Viszont csak úgy biztosan nem írna ki ilyet a fideszes képviselő, ezért első körben megkerestük a DK-s Varjú Lászlót, aki a költségvetési bizottság elnöke, hogy milyen ellenzéki képviselői felvetésre utalt Boldog István.

Igazságot Boldog Istvánnak!

Varju elmondta, valóban szavaztak egy módosító indítványról a közmédia költségvetésének elfogadásakor:

Szabó Szabolcs független képviselő egy módosítóban kérte, hogy a magyarországi közmédia így, ebben a formájában egyetlen fillért se kapjon 2020-tól.

A parlamenti általános vita után, hétfőn a parlament költségvetési bizottságban tárgyaltak a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság 2020. évi egységes költségvetéséről, amihez Szabó Szabolcs egy olyan módosítót adott be, ami a tervezett 93 milliárdhoz képest nulla forintot szavazott volna meg. Indoklásában azt írta:

"az MTVA a következő évben is elképesztően magas összeget kapna a tervezet szerint a kormányzattól a közszolgálati csatornák működtetésére. Miről is van szó valójában? A közszolgálati csatornák tájékoztatása lassan már köszönő-viszonyban sincs a tényekkel: számos hazánkat érintő eseményről, történésről nem is adnak tájékoztatást, ha az a regnáló hatalmat kellemetlen színben tüntetné fel. Hazugságok, hamisított, irányított hírek özöne ömlik ezekből a csatornákból, miközben a kormányzatot támogató szlogenekkel van tele, olyan lózungokkal, amelyeket a kormányzat kommunikációs gépezete kreál.

Ennek a műsorszolgáltatásnak köze sincs a közszolgálatisághoz, ma már egyetlen elemében sem, az csupán a kormányzó Fidesz-KDNP kampányeszköze. Nyilván ez az oka annak is, hogy ezen csatornák nézettsége szinte alig mérhető - és annak is, hogy egyetlen fillért sem érdemel a fenntartása a magyar adófizetők pénzéből

- írta.

A focimeccsek szünetében is a propaganda folyik

Szabó Szabolcsot telefonon értük el. Elmondta, amíg az Együttben politizált, akkor kidolgoztak egy koncepciót, hogy mit kellene csinálni, hogy legyen rendes közmédia. A koncepció első mondta pedig körülbelül az volt, hogy ezt, ami most van, ezt meg kell szüntetni, majd átgondolva, egy szűkített csatornakínálattal, sokkal kevesebb pénzből kell felépíteni egy normális közmédiát. Ez a javaslat is ehhez kapcsolódott, hogy ebben a formában "ezt a közmédiát le kell nullázni, amiben még a focimeccsek szünetében is a propaganda folyik" - mondta.

Megkérdeztük, van-e egyáltalán értelme egy fideszes többségű bizottságban ilyesmit beadni, illetve, hogy miért nem merült fel, hogy részleteire szedje a dolgot, esetleg egy keményebb visszavágást javasoljon, ne a teljes lenullázást. Szabó erre azt mondta, nem nagyon lehet szétszálazni egy ilyen költségvetési javaslatot, abban néhány sor van, alapköltségeket határoz meg, de nincs benne, hogy mennyi az M2, M5 Duna tévé: "ha az ember ott azt mondaná, hogy legyen egyharmad a költségvetés, ami nagyjából a reális, akkor még ha el is fogadnák, simán mondhatnák, hogy abból csináljuk az M1-et tovább, ugyanígy."

A módosítót bár az ellenzéki képviselők támogatták, az nem volt kérdés, hogy a fideszes többség leszavazza. Ám Szabó Szabolcs szerint meglepő módon nem az történt, ami a szokásos volt az elmúlt években, hogy előadta az ellenzéki képviselő a javaslatát, majd szavaztak róla és a Fidesz leszavazta.

Most vita folytatta a javaslatát, ahol Boldog István mellett Szűcs Lajos de még Tilki Attila is megszólalt, hogy érveket sorakoztassanak fel.

Mi lesz a magyar népmesével?

Szabó Szabolcs elmondta, a fideszes Boldog István azonnal elővette a telefonját, hogy megnézze, mi megy most az M2-n, a csatornán pedig valamilyen mese ment, így hozzá is tette, hogy Szabó Szabolcs a meséket akarja betiltani. Szabó hozzátette, Boldog sem nézhet sok közmédiát, mert úgy tűnt, a képviselő szerint azon csak mesék mennek egész nap, pedig már nem teljes van így.

A fideszes Szűcs Lajos aztán Szabó elmondása szerint azzal érvelt, hogy azért sem jó javaslat, mert vészhelyzeti kötelezettsége van a közmédiának, ám a független képviselő szerint ezt néhány módosítással meg lehetne oldani, de néhány alapcsomagban szereplő kereskedelmi csatorna már korábban is eleget tett ilyen kötelezettségnek.

Boldog István posztja egyébként többeknek tűnt elsőre soknak, kommenteket kapott, hogy itt valami nem stimmelhet, így kicsit később egy kommentben erősítette meg, kicsit részletesebben:

Szabó Szabolcs ellenzéki képviselő előterjesztését támogatta a bizottságban jelenlevő összes ellenzéki képviselő, mely szerint 2020-tól a Közmédia egyetlen fillér támogatást se kapjon. Ezzel saját bevallása szerint meg kívánta szüntetni az összes közmédiát, köztük a mese csatornát, sportcsatornát és kulturális csatornát is. Családapaként és nemzeti keresztény politikusként is számomra elfogadhatatlan, hogy valaki ilyen súlyosan korlátozza a hozzáférést a kulturált szórakozáshoz. Nem is tagadta, hogy be akarja tiltani a mese csatornát és a sport csatornát

– írta.